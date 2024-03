Στην «εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη» του Έλληνα πρωθυπουργό στην Ουκρανία και «στη συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση της αεράμυνάς» της χώρας του, αναφέρθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the implementation of our agreements reached during his recent visit to Ukraine, as well as our ongoing defense cooperation, particularly in terms of strengthening our air defense.

Έχοντας συμπληρώσει δύο χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις σφαίρες να νικούν τη διπλωματία ο Έλληνας πρωθυπουργός με τη σειρά του, σε ανάρτηση για την συνομιλία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, ανέφερε ότι η «Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία» και η επίσκεψη του στην Οδησσό «μου κατέδειξε ακόμη περισσότερο την επείγουσα ανάγκη να εντείνουμε τη βοήθειά μας».

I spoke with @ZelenskyyUa ahead of today’s #EUCO discussions on Ukraine. Greece will continue to support Ukraine. My visit to Odessa impressed upon me even more the urgency of stepping up our assistance. I am glad to see Ukraine making steady progress towards EU membership.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 21, 2024