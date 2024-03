Πρωταγωνιστής του «Squid Game» καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση

Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Oh Young-soo, ένας από τους σταρ της σειράς «Squid Game», κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα το 2017.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να αγκάλιασε μια ηθοποιό, κρατώντας της το χέρι και φιλώντας την στο μάγουλο, ενώ της έκανε και ακατάλληλα σεξουαλικά σχόλια.

Το 2022 ο 79χρονος ηθοποιός έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα, αυτή του Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά, για την ενσάρκωση ενός ευάλωτου ηλικιωμένου στο επιτυχημένο δυστοπικό θρίλερ του Netflix.

🚨 L’acteur de #SquidGame, Oh Young-soo, a été reconnu coupable d’agression sexuelle. Il a été condamné à 8 mois de prison, 2 ans de probation et 40 heures d’éducation sur la violence sexuelle. 🚔🇰🇷 (via PopBase) pic.twitter.com/IYHe2oLeeU

