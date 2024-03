Για τον σκύλο η βόλτα είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές της ημέρας και την περιμένει πώς και πώς!

Αλλά έχετε αναρωτηθεί ποτέ, αν ο τρόπος που κρατάτε τον οδηγό/λουρί επηρεάζει τον ψυχικό του κόσμο και μπορεί να αλλάξει ακόμη και τη συμπεριφορά του;

«Οτιδήποτε αλληλεπιδρά με το ζώο μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον ψυχισμό του και να αλλάξει τη διάθεση του. Ακόμη και η παρουσία μας ή η απουσία μας. Πόσο μάλλον, ο οδηγός/λουρί, που πρώτα απ’ όλα αλλάζει τις ισορροπίες ανάμεσα στο ζώο και στον άνθρωπο», αναφέρει η θετική εκπαιδεύτρια ζώων, Ελίζα Μαγκλαβέρα.

Οι αιτίες που δεν πρέπει να τραβολογάμε τον σκύλο μας

Για να κατανοήσουμε πόσο επηρεάζει τον ψυχισμό του σκύλου μας η ενέργεια μας, δηλαδή να τον τραβολογάμε κατά τη διάρκεια της βόλτας, η κα Μαγκλαβέρα προτρέπει να μπούμε στη θέση του. Πώς θα αισθανόμασταν, εάν κάποιος μάς έσερνε για να μας πάει εκεί που θέλει αυτός; Πώς θα νιώθαμε εάν μάς τραβούσε με ένα λουρί που μας «έπνιγε», στην προσπάθεια του να μας αποτρέψει να κάνουμε κάτι «ανεπιθύμητο»;

Το τραβολόγημα μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στον ψυχικό κόσμο του σκύλου μας

Όπως είναι αυτονόητο, το τραβολόγημα μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στον ψυχικό κόσμο του σκύλου μας.

Μία πράξη «που δείχνει ότι ο οδηγός μπορεί να ασκήσει αρνητική επίδραση στον σκύλο μας, αλλά και να είναι η αρχή πολλών προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με συμπεριφορές που θεωρούνται επιθετικές. Ή και με «πάγωμα» του ζώου, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με τον οδηγό, όπως και με εμάς που το χειριζόμαστε. Και έχουμε γίνει μέρος του προβλήματος», αναφέρει η κα Μαγκλαβέρα.

Αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι, σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια, να έχουμε ένα ζώο που θα «τραβάει» κάθε φορά που θα το βγάζουμε βόλτα. Ακόμη και ένα κουτάβι, που ενώ θα έπρεπε να είναι χαρούμενο, γεμάτο ενέργεια, ίσως να κρύβεται όταν βλέπει τον οδηγό στα χέρια μας. Ή να περπατάει σαν γερασμένο και κουρασμένο ζώο, χωρίς καμία διάθεση.

Επίσης, η κα Μαγκλαβέρα υπογραμμίζει ότι τον οδηγό τον χρησιμοποιούμε από την πρώτη στιγμή που θα βάλουμε στην οικογένεια μας το κουτάβι μας. Αν η όλη διαδικασία γίνει με λάθος τρόπο, τότε εμείς δημιουργήσαμε βασικά και, ίσως, δύσκολα προς επίλυση προβλήματα.

Πώς κρατάμε σωστά τον οδηγό/λουρί

Σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια, το λουρί θα πρέπει να είναι χαλαρό, με εμφανή καμπύλη, και ο σκύλος να βρίσκεται δίπλα μας ή λίγο πιο μπροστά μας. Και να επιστρέφει, κάθε φορά που τού το ζητάμε ή που θα σταματήσουμε, για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση που δεν έρχεται κοντά μας, δεν ασκούμε πίεση στον σκύλο μας, τραβώντας τον οδηγό.

Μόνον έτσι θα έχουμε ένα ζώο χαρούμενο, που κουνάει την ουρά του και ουσιαστικά χαίρεται να βγαίνει βόλτα.

Επιπλέον, η κα Μαγκλαβέρα, υπογραμμίζει ότι ο οδηγός είναι απαραίτητος για δύο λόγους: 1) το ορίζει ο νόμος περί δεσποζόμενων ζώων και 2) είναι δικλίδα ασφαλείας. Δεν τον χρειαζόμαστε για να ελέγχουμε το ζώο, όσο για να προστατευόμαστε από δύσκολες καταστάσεις.

«Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας, όταν φοράμε τον οδηγό στον σκύλο μας. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί κηδεμόνες και βάζουμε την υγεία του πάνω από την ευκολία μας», υπογραμμίζει η εκπαιδεύτρια.

Καταλήγοντας, η κα Μαγκλαβέρα λέει: «Αν θέλουμε, λοιπόν, να είμαστε σωστοί κηδεμόνες, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον επαγγελματία. Έτσι, ώστε να μάς δείξει τι είναι το καλύτερο για εμάς και για το ζώο μας. Και να θυμόμαστε πως, αν έχουμε ένα υγιές και ευτυχισμένο ζώο, θα είμαστε κι εμείς ευτυχισμένοι κηδεμόνες».

* Η κυρία Ελίζα Μαγκλαβέρα είναι θετική εκπαιδεύτρια ζώων, απόφοιτος της Kynagon.

Και όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα με οδήγησε να ασχοληθώ ενεργά με την εκπαίδευσή τους. Στόχος μου είναι πάντα η ευζωία των τετράποδων φίλων μας και η επίτευξη των σκοπών των κηδεμόνων τους. Ακολουθώ πάντα το μότο του δασκάλου μου »Train is a game, use no pain».

Ζει στη Θέρμη του Νομού Θεσσαλονίκης.