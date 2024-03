Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «έσπασε» τη σιωπή του – Οι αναφορές στην Κέιτ μετά τον σάλο

Στη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον αναφέρθηκε για πρώτη φορά μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την «πειραγμένη» φωτογραφία ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Μάλιστα ο πρίγκιπας της Ουαλίας μιλώντας κατά την επίσκεψή του σε μια ομάδα νέων στο Λονδίνο, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια αναφερόμενος στη δημιουργικότητα και στην καλλιτεχνική φύση της συζύγου του.

«Η σύζυγός μου είναι η καλλιτεχνική», είπε ο διάδοχος του θρόνου, καθώς στόλιζε μπισκότα με μια ομάδα παιδιών σε ένα κέντρο νεότητας στο δυτικό Λονδίνο. Το κέντρο WEST, το οποίο σημαίνει Where Everyone Sticks Together (Εκεί που Όλοι Μένουν Μαζί), πήρε το όνομά του από τους νέους που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, οι οποίες ανοίγουν επίσημα τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το Sky News, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έπαιξε επίσης μπιλιάρδο και μπάσκετ με τα παιδιά και τους εφήβους, προτού συμμετάσχει σε μια ομάδα που εργάζεται σε ένα πρόγραμμα για την ψυχική υγεία.

«Πόσο χρόνο περνάτε στο τηλέφωνό σας την ημέρα;», ρώτησε τους εφήβους και πρόσθεσε γελώντας: «Μπορούμε όλοι να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό». Όταν ένα κορίτσι είπε ότι ξοδεύει 15 ώρες την ημέρα στο τηλέφωνό της, ο Γουίλιαμ απάντησε: «Αυτό είναι πολύ – βάζω στοίχημα ότι νιώθεις καλύτερα όταν έρχεσαι εδώ».

Ο πρίγκιπας επέστρεψε στο θέμα αργότερα, καθώς συμμετείχε στη διακόσμηση μπισκότων. «Και οι ενήλικες είναι ένοχοι γι’ αυτό. Κι εμείς [πρέπει] να είμαστε καλύτεροι με τα τηλέφωνά μας… Ξοδεύουμε αιώνες στα τηλέφωνά μας», είπε ακόμα.

Τα συγκεκριμένα σχόλια έρχονται μετά τον σάλο που προκλήθηκε εξαιτίας της φωτογραφίας που ανέβασε η Κέιτ Μίντλετον και στην οποία ποζάρει μαζί με τα παιδιά της για τη γιορτή της Μητέρας . Η φωτογραφία διαπιστώθηκε πως είχε υποστεί επεξεργασία με περισσότερες από 10 παραποιήσεις και ανακλήθηκε από μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ζήτησε συγγνώμη για το μπέρδεμα που δημιουργήθηκε με τη φωτογραφία που αναρτήθηκε από το παλάτι του Κένσιγκτον, δηλώνοντας ότι «συχνά πειραματίζομαι με την επεξεργασία φωτογραφιών».

«Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, πειραματίζομαι συχνά με την επεξεργασία. Ήθελα να εκφράσω την απολογία μου για την όποια σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε. Ελπίζω όσοι γιορτάζατε να είχατε μια υπέροχη ημέρα της Μητέρας» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Χ η Κέιτ Μίντλετον.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024