Σοκ με σταρ του ΝΒΑ: «Έβαλα δύο φορές το όπλο στο κεφάλι μου για να αυτοκτονήσω»

Πολλές φορές αθλητές υψηλού επιπέδου έχουν βγει να μιλήσουν ανοιχτά για θέματα ψυχικής υγείας και τώρα το έκανε πασίγνωστος αστέρας του ΝΒΑ, με την εξομολόγησή του να σοκάρει.

Ο Τζον Γουολ έφτασε δύο φορές κοντά στο να αυτοκτονήσει, όπως εξομολογήθηκε στο «The OG Show», με την σκέψη για τα δύο του παιδιά να είναι αυτή που τον σταμάτησε.

«Ξέρω πως είναι και προσπαθώ να πω στον κόσμο ότι το ζήτημα της ψυχικής υγείας είναι σοβαρό. Έπρεπε να πάω σε ένα θεραπευτή μετά από αυτό. Αν δεν ήταν τα δύο αγόρια μου, θα είχα σκοτώσει τον εαυτό μου. Έβαλα ένα όπλο στο κεφάλι μου δύο φορές. Πολύς κόσμος που είναι δίπλα μου και οι τότε φίλοι μου δεν το ήξεραν.

Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά είχα βγάλει ένα video στο οποίο έκανα κάποια σήματα συμμοριών. Αυτές ήταν οι πιο σκοτεινές μέρες μου. Προσπαθούσα να βρω την ευτυχία. Δύο φορές ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά σκέφτηκα ‘αν με πάρω από τη γη, θα έχω απογοητεύσει τα παιδιά μου, ποιος θα τα μεγαλώσει;. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι εδώ για τα παιδιά μου».

