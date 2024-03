Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στα Όσκαρ

Λαμπερές εμφανίσεις, φορέματα υψηλής ραπτικής και εντυπωσιακά κοσμήματα είχαν την τιμητική τους στο κόκκινο χαλί του Dolby Theatre, στον φετινό κορυφαίο θεσμό των κινηματογραφικών βραβείων του Λος ‘Αντζελες.

Έμα Στόουν (Emma Stone)

Η ηθοποιός, η οποία κέρδισε το κορυφαίο βραβείο, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στην ταινία «Poor Things», φόρεσε μία custom-made Louis Vuitton δημιουργία σε πράσινο της μέντας και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο περιδέραιο 30 καρατίων του οίκου. Ωστόσο όταν σηκώθηκε να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο είχε ένα μικρό ατύχημα με το φόρεμά της.

Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ (Da’Vine Joy Randolph)

Έλαβε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα παιδιά του Χειμώνα» του Αλεξάντερ Πέιν φορώντας μία εντυπωσιακή γαλάζια τουαλέτα Louis Vuitton.

Αμέρικα Φερέρα (America Ferrera)

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε μία ροζ Versace δημιουργία. «Σκεφτήκαμε να κρατήσουμε το ροζ για το τέλος» δήλωσε η στυλίστρια Κάρλα Γουέλς (Karla Welch) για το φόρεμα – δημιουργία για την οποία χρειάστηκαν περισσότερες από 400 ώρες εργασίας.

Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt)

Με δημιουργία Schiaparelli και κοσμήματα Tiffany & Co.

Σίνθια Εριβο (Cynthia Erivo)

Η διάσημη ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της με ένα πράσινο σκούρο φόρεμα Louis Vuitton και κοσμήματα Roberto Coin.

Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh)

Έλαμψε στο κόκκινο χαλί με ασημί φόρεμα Balenciaga, μαύρα γάντια, διαμαντένια σκουλαρίκια Cindy Chao και ένα εντυπωσιακό ρολόι.

Ρίτα Μορένο (Rita Moreno)

Η 92χρονη ηθοποιός, ανέβηκε στη σκηνή επιλέγοντας ένα φόρεμα από ταφτά και βελούδο Badgley Mischka και κομψά μαύρα opera γάντια ενώ αποκάλυψε ότι φορούσε περούκα. «Απλώς διασκεδάζω φορώντας [την]. Είναι φόρος τιμής στην Τσίτα Ριβέρα (Chita rRvera), μια γυναίκα που αγάπησα πολύ» είπε η Ρίτα Μορένο στο κόκκινο χαλί η οποία συνοδευόταν από την κόρη της Φερνάντα Λουίζα Γκόρντον (Fernanda Luisa Gordon)

Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Barbie», επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Versace και κοσμήματα Fred Leighton.

Kάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan)

Η υποψήφια για την ταινία «Maestro» ηθοποιός επέλεξε μία ασπρόμαυρη δημιουργία Balenciaga του 1951 και κοσμήματα Fred Leighton.

Σάντρα Χιούλερ (Sandra Huller)

Έλαμψε με μία με μαύρη custom δημιουργία του οίκου Schiaparelli.

Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande)

Επέλεξε μία εντυπωσιακή ροζ τουαλέτα Giambattista Valli Haute Couture με κοσμήματα Tiffany & Co.

Zendaya

Η διάσημη πρωταγωνίστρια ανέβηκε στη σκηνή με ένα φόρεμα από μετάξι Armani Privé και κοσμήματα Bulgari.

Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy)

Τράβηξε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με ένα ασημί φόρεμα Dior Haute Couture και κοσμήματα Tiffany & Co.

Φλόρενς Πιου (Florence Pugh)

Η σταρ του Oppenheimer φόρεσε ένα ασημένιο φόρεμα Del Core και κοσμήματα Bulgari.

Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o)

Έλαμψε με ένα φόρεμα Armani Privé και κοσμήματα De Beers

