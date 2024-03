Σοκαριστικό βίντεο – Η στιγμή που αεροπλάνο έπιασε φωτιά στον κινητήρα

Αναγκαστική προσγείωση στο Τέξας πραγματοποίησε ένα αεροπλάνο Boeing της United Airlines, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση του, υπήρξε βλάβη με αποτέλεσμα να αρχίσουν να πετάγονται φλόγες από τον κινητήρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την New York Post, το βίντεο που γυρίστηκε εκείνη την ώρα δείχνει πορτοκαλί σπίθες να εκτοξεύονται κάτω από την αριστερή πτέρυγα του αεροπλάνου, μερικά από τα παράθυρα των επιβατών. Οι έντονες φλόγες ήταν τόσο καυτές που φαίνονταν σχεδόν λευκές στον νυχτερινό ουρανό.

«Γεια σας κυρίες και κύριοι, συνειδητοποιήσαμε ότι κάτι συνέβη έξω», είπε με τρόμο ένα μέλος του πληρώματος από την ενδοσυνεννόηση πριν το σύντομο βίντεο κοπεί. Η πτήση 1118 της United Airlines επέστρεψε αμέσως λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στο διηπειρωτικό αεροδρόμιο George H. Bush του Χιούστον, όπου είχε απογειωθεί λίγα λεπτά πριν.

«Το αεροπλάνο βρισκόταν ήδη 15 λεπτά στον αέρα, έχοντας ξεκινήσει το δίωρο ταξίδι προς το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα, όταν συνέβη το περιστατικό», δήλωσε στο Storyful ο επιβάτης Dorian D. Cerda, ο οποίος τράβηξε το συγκλονιστικό βίντεο.

Τέλος, η United Airlines ανέφερε στο Storyful σε ανακοίνωσή της ότι «η πτήση 1118 επέστρεψε στο Χιούστον λίγο μετά την απογείωση λόγω προβλήματος στον κινητήρα.» Η United Airlines προσθέτει ότι «Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά».

Συμπλήρωσε δε ότι «κανόνισαμε να επιβιβαστούν σε ένα άλλο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στον προορισμό τους.» Δεν έχει αποκαλυφθεί η αιτία της πυρκαγιάς στον κινητήρα της United Airlines, ενώ την ίδια ώρα προχωρούν οι έρευνες από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

BREAKING: A United Airlines’ Boeing plane was forced to make an emergency landing in Texas just minutes into its flight after flames exploded from one of its jet engines. pic.twitter.com/cmE3CZ4hzu

— The General (@GeneralMCNews) March 7, 2024