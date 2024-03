Τι τρώνε οι αστέρες στα Όσκαρ; Το μενού αποκαλύφθηκε

Κανείς δεν τρώει στα Όσκαρ. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Στα Όσκαρ πρέπει να φτάσετε ώρες πριν, να καθίσετε στο Dolby Theatre, να συνομιλήσετε με το άτομο που κάθεται δίπλα σας, να χωρέσετε σε ένα φόρεμα ή σε ένα κοστούμι και να μην αφήσετε ούτε ένα ψίχουλο να πέσει πάνω στα εντυπωσιακά σας ρούχα.

To show διαρκεί περισσότερες από τρεισήμισι ώρες. Σε μια από τις πιο διάσημες τελετές απονομής βραβείων στον κόσμο, δεν υπάρχει φαγητό.

Υπάρχουν θέσεις για περίπου 3.000 θεατές, οι οποίοι, αν τους δοθεί η ευκαιρία, μπορούν να πάνε στους ημιωρόφους για λίγο νερό ή ένα κοκτέιλ, γιατί ενώ δεν σερβίρεται φαγητό, σερβίρεται αλκοόλ. Και τι γίνεται με το φαγητό; Αυτό θα το μάθετε αργότερα.

Μόλις τελειώσει η τελετή απονομής, όλοι οι νικητές, οι υποψήφιοι και οι καλεσμένοι πηγαίνουν στο Governors Ball των Βραβείων Όσκαρ, το επίσημο πάρτι των βραβείων, όπου όποιος είναι ο νέος κάτοχος ενός αγαλματιδίου μπορεί να το χαράξει με το όνομά του. Και όλα αυτά τρώγοντας μερικές φέτες φρέσκου ζαμπόν.

At the Governor’s Ball, where Oscar-winners celebrate after the show, the stars will be treated to everything from lamb chops and paella to fish and chips and Peking duck, according to celebrity chef Wolfgang Puck who creates the menu for the event every year pic.twitter.com/WdPi8HWWA2

— Reuters (@Reuters) March 6, 2024