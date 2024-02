Η αντίδραση της Έμα Στόουν όταν έχασε από τη Λίλι Γκλάντστοουν έγινε viral

Η Λίλι Γκλάντστοουν συνεχίζει να γράφει ιστορία στα βραβεία – και κανείς δεν φαίνεται να χαίρεται περισσότερο γι’ αυτήν από τη συνάδελφό της Έμα Στόουν.

Αφού έγινε η πρώτη γυναίκα αυτόχθονας που κέρδισε την κατηγορία της στις Χρυσές Σφαίρες τον περασμένο μήνα, η πρωταγωνίστρια του «Killers of the Flower Moon» συνέχισε το νικηφόρο σερί της στα βραβεία SAG 2024 – αυτή τη φορά, παίρνοντας το βραβείο για την εξαιρετική ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι, επίσης, η πρώτη αυτόχθονας ερμηνεύτρια που το καταφέρνει αυτό.

Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, καθώς στις άλλες υποψηφιότητες περιλαμβάνονταν η Ανέτ Μπένινγκ για τη Nyad, η Κάρεϊ Μάλιγκαν για τον Maestro, η Μαργκότ Ρόμπι για την Barbie και η Έμα Στόουν για το Poor Things. Και ενώ όλες αποδέχτηκαν ευγενικά την ήττα, η αντίδραση της Έμα Στόουν ήταν υπερβολικά χαρούμενη. Σε ένα κλιπ που έγινε viral στο X, η Έμα φαίνεται να σηκώνεται από τη θέση της καθώς ξέσπασε ενθουσιασμένη σε χειροκροτήματα όταν ανακοινώθηκε η νικήτρια η Λίλι Γκλάντστοουν.

I love Emma Stone’s ecstatic reaction for Lily Gladstone after losing to her at the SAG Awards pic.twitter.com/lkNHk6Ygam

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 25, 2024