Η Lily Gladstone μιλάει στη γλώσσα των Blackfeet στις Χρυσές Σφαίρες

«Αυτή είναι μια ιστορική νίκη και δεν ανήκει μόνο σε μένα» δήλωσε η Lily Gladstone (Λίλι Γκλάντστοουν) μετά τη βράβευσή της ως καλύτερη ηθοποιός στην κατηγορία κινηματογραφική ταινία-δράμα στις Χρυσές Σφαίρες 2024.

Η Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), η Carey Mulligan (Maestro), η Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), η Annette Bening (Nyad), η Greta Lee (Past Lives) και η Cailee Spaeny (Priscilla) ήταν όλες υποψήφιες για το βραβείο – και η Λίλι έφυγε με το βραβείο.

Η Gladstone ξεκίνησε την ευχαριστήρια ομιλία της μιλώντας στη γλώσσα Blackfeet, η οποία είναι μια Αλγκονκική γλώσσα που ομιλείται από τον λαό των Blackfoot ή Niitsitapi. Στη συνέχεια επέστρεψε στην επικοινωνία στα αγγλικά, δακρύζοντας με χαρά για το επίτευγμά της, ενώ παραληρούσε για την κοινότητά της.

«Αυτή η νίκη είναι ιστορική»

«Αγαπώ όλους σε αυτό το δωμάτιο. Δεν έχω λόγια», είπε. «Απλώς μίλησα λίγο τη γλώσσα των Blackfeet, ένα όμορφο κοινοτικό έθνος που με μεγάλωσε, που με ενθάρρυνε να συνεχίσω να προσπαθούμε με τη μητέρα μου, η οποία, αν και δεν είναι Blackfeet, εργάστηκε ακούραστα για να μπει η γλώσσα μας στο σχολείο μας, ώστε να έχω έναν δάσκαλο της γλώσσας των Blackfeet μεγαλώνοντας».

Η 37χρονη Gladstone συνέχισε: «Είμαι τόσο ευγνώμων που μπορώ να μιλήσω εδώ πάνω έστω και λίγο από τη γλώσσα μου, την οποία δεν κατέχω άπταιστα, επειδή, σε αυτή τη δουλειά, οι ιθαγενείς ηθοποιοί συνήθιζαν να λένε τις ατάκες τους στα αγγλικά και στη συνέχεια οι μίκτες ήχου τις έτρεχαν ανάποδα για να καταφέρουν να μεταφέρουν τις ιθαγενείς γλώσσες στην κάμερα».

Από εκεί και πέρα, η ηθοποιός εξήγησε: «Αυτή η νίκη είναι ιστορική. Δεν ανήκει μόνο σε μένα. Εγώ την κρατάω αυτή τη στιγμή. Την κρατάω μαζί με όλες τις όμορφες αδελφές μου στην ταινία, σε αυτό το τραπέζι εδώ πέρα και τη μητέρα μου, την Tantoo Cardinal. Σας ευχαριστώ».

«Για κάθε μικρό παιδί από το Res, κάθε μικρό παιδί της πόλης, κάθε μικρό παιδί ιθαγενών εκεί έξω που έχει ένα όνειρο»

Τα ευχαριστώ της

Στη συνέχεια, η Gladstone ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη και συν-σεναριογράφο Martin Scorsese, καθώς και τους συμπρωταγωνιστές Leonardo DiCaprio και Robert De Niro, που «άλλαξαν τα πράγματα» σε αυτή τη βιομηχανία. «Σας ευχαριστούμε που είστε τέτοιοι σύμμαχοι. Σας ευχαριστώ», είπε.

Αφού ευχαρίστησε τον αρχηγό Standing Bear, το έθνος Osage, την Apple TV+ και την ομάδα της, η Gladstone πρόσθεσε ότι η νίκη της κατά την τελετή της Κυριακής είναι «για κάθε μικρό παιδί από το Res, κάθε μικρό παιδί της πόλης, κάθε μικρό παιδί ιθαγενών εκεί έξω που έχει ένα όνειρο, που βλέπει τον εαυτό του να εκπροσωπείται στις ιστορίες μας που λέγονται από εμάς τους ίδιους με τα δικά μας λόγια με τεράστιους συμμάχους και τεράστια εμπιστοσύνη από μέσα μας, ο ένας από τον άλλον».

«Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους πάρα πολύ», κατέληξε.

Η πραγματική ιστορία της Μόλι Κάιλ

Η ταινία Killers of the Flower Moon του Apple TV+, από τον σκηνοθέτη και συν-σεναριογράφο Μάρτιν Σκορσέζε, σηματοδοτεί την πρώτη Χρυσή Σφαίρα και νίκη της Lily Gladstone. Απέναντι από τους επίσης υποψήφιους για Χρυσή Σφαίρα, Ντι Κάπριο ως Έρνεστ Μπέρκχαρτ και Ντε Νίρο ως Γουίλιαμ Κινγκ Χέιλ, υποδύεται την πραγματική Μόλι Κάιλ, της οποίας η οικογένεια και η κοινότητα στο Έθνος των Οσάγε της Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920 έγιναν στόχος κατά συρροή δολοφονιών.

Η Gladstone πρωταγωνίστησε επίσης στη φετινή ταινία The Unknown Country, για την οποία κέρδισε βραβείο Gotham, και εμφανίστηκε σε επεισόδια των σειρών Billions και Reservation Dogs.

Η Gladstone ήταν μεταξύ πολλών δραματικών ηθοποιών που έδωσαν αξιόλογες ερμηνείες το 2023, συμπεριλαμβανομένης της Carey Mulligan για την ταινία Maestro.