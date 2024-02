Live: Στο Ισραήλ ξανά ο Μπλίνκεν – «Ναι» από τη Χαμάς σε προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν μια αποθήκη στην Deir el-Balah και ένα σπίτι στη Ράφα, όπου διέμεναν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολλούς.

Η Χαμάς απάντησε επισήμως «θετικά» στο πλαίσιο της πρότασης για την τελευταία εκεχειρία στον πόλεμο της Γάζας, αλλά το Κατάρ και οι ΗΠΑ λένε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πάρει χρόνο.

Ο ΟΗΕ λέει ότι πρέπει να γίνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να αποφευχθεί μια πλήρους κλίμακας ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, η οποία, όπως λέει, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγάλης κλίμακας» απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής βρέθηκε την Τρίτη στο Ισραήλ και δήλωσε πως θα μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας του στην Ιερουσαλήμ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν φθάνει στο Ισραήλ για να συζητήσει την αντίδραση της Χαμάς στην προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας και την ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μετά από επισκέψεις στην Αίγυπτο και το Κατάρ.

Τουλάχιστον 27.585 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 66.978 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ανέρχεται σε 1.139.

Δείτε live:

Αφού ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant ισχυρίστηκε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαλύσει 18 από τα 24 τάγματα της Χαμάς, παρατηρητές πολέμου αμφισβήτησαν τον ορισμό του υπουργού για «διάλυση», σημειώνοντας ότι στις 6 Ιανουαρίου το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι έχει διαλύσει όλα τα τάγματα της Χαμάς στη βόρεια Γάζα.

Στην τελευταία τους έκθεση, τα αμερικανικά think tanks Institute for the Study of War (ISW) και το Critical Threats Project (CTP) δήλωσαν ότι οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις των Παλαιστινίων μαχητών στα δυτικά της πόλης της Γάζας ώθησαν το Ισραήλ να κινητοποιήσει μια δύναμη μεγέθους μεραρχίας για την εκκαθάριση της πόλης την περασμένη εβδομάδα.

«Ο Gallant και ο [ισραηλινός στρατός] δεν έχουν προσδιορίσει έναν ακριβή ορισμό για την ‘αποξήλωση’», ανέφερε το ISW/CTP.

NEW | Israeli Defense Minister Yoav Gallant said on February 5 that Israeli operations have dismantled 18 of 24 Hamas battalions, rendering them “no longer functional as fighting military» organizations.

The IDF previously announced Israeli forces had ”dismantled” all of Hamas’… pic.twitter.com/GucfHm3jYK

— Critical Threats (@criticalthreats) February 7, 2024