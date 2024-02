Διχασμένοι οι θαυμαστές της Anne Hathaway – «Αγενής και ψεύτικη»

Ένα βίντεο που δείχνει την Anne Hathaway να απορρίπτει το ενδεχόμενο να φωτογραφηθούν μαζί της, έχει διχάσει τους θαυμαστές της χολιγουντιανής ηθοποιού για το αν ήταν ή όχι αγενής.

Το βίντεο από το 2022 επανήλθε στο προσκήνιο στο Twitter και σε αυτό η Anne Hathaway φαίνεται να αλληλεπιδρά με τους θαυμαστές της ενώ περπατά προς το αυτοκίνητο μετά από μια επίδειξη μόδας του Valentino στην Ιταλία.

Με πολλούς θαυμαστές της να έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, η Anne Hathaway ακούγεται να τους λέει να ηρεμήσουν στα ιταλικά, εξηγώντας τους πως δεν μπορεί να βγάλει φωτογραφίες με όλους τους.

«Δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφίες με όλους σας. Αλλά θα σταθώ εδώ και θα σας χαιρετήσω αν θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία. Δεν μπορώ να υπογράψω αυτόγραφα, είστε πολλοί. Λυπάμαι, αλλά θέλω να έχετε κάτι. Οπότε αν θέλετε μπορώ να ποζάρω για λίγο χαιρετώντας. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση» λέει απευθυνόμενη στους θαυμαστές της η Anne Hathaway.

Η ηθοποιός αργότερα απολογείται σε άλλον θαυμαστή της που δεν θα μπορέσει να βγάλει φωτογραφία γιατί θα έπρεπε να βγάλει και με όλους τους άλλους.

Το βίντεο που επανήλθε στο προσκήνιο οδήγησε στο ντιμπέιτ ανάμεσα στους θαυμαστές της για το κατά πόσο η συμπεριφορά της ήταν λογική. «Φαίνεται ευγενική. Θα μπορούσε απλά να είχε φύγει και να τους σνομπάρει» σχολίασε κάποιος στο Twitter.

«Πολύ ευγενική. Οι Celebrities δεν είναι υποχρεωμένοι να αλληλεπιδρούν με τους θαυμαστές τους» σχολίασε άλλος χρήστης στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ υπήρξαν εκείνοι που την υποστήριξαν, υπήρξαν άλλοι που σχολίασαν ότι η Anne Hathaway ήταν αγενής και ψεύτικα ευγενική».

Do you think Anne Hathaway is being polite or impolite to her fans in this video? pic.twitter.com/ebOznRB8pu

— Oli London (@OliLondonTV) January 31, 2024