Αυτοκτονία σοκ – Βουτιά στο κενό για τη σύζυγο διάσημου παραγωγού του Χόλιγουντ

Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος της συζύγου του υποψήφιου για Όσκαρ παραγωγού του Χόλιγουντ Bradley Thomas.

Η Isabelle Thomas, η οποία ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό του Killers of the Flower Moon, έπεσε από το ξενοδοχείο Angeleno στο Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας.

Η 39χρονη μητέρα βρέθηκε στον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή έφερε πολλαπλά τραύματα που συνάδουν με κάποιον που είχε μια σημαντική πτώση. Οι ιατροδικαστές επιβεβαίωσαν τον θάνατό της ως αυτοκτονία.

Η Isabelle και ο Bradley παντρεύτηκαν το 2018 και απέκτησαν τα δίδυμα Poppy και Grace. H Isabelle Thomas ήταν και μητριά των δύο μεγαλύτερων παιδιών του Bradley, της Lucy και του Charlie.

Το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί τελευταία φορά στις 13 Ιανουαρίου στο Bafta Tea Party στο Μπέβερλι Χιλς.

Killers of the Flower Moon producer’s wife Isabelle Thomas who jumped to her death from LA hotel is British aristocrat mother of twins who addressed UN, worked with British prime minister and partied with Amy Winehouse | Daily Mail Online https://t.co/qfRgLzwIrf

— Len vee (@Lenv777) February 2, 2024