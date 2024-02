Θρήνος για την Poonam Pandey – Πέθανε στα 32 το μοντέλο

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στα 32 της χρόνια η σταρ του Bollywood και μοντέλο Poonam Pandey.

Η ομάδα της ανακοίνωσε τον ξαφνικό θάνατο της Poonam Pandey με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό το πρωινό είναι δύσκολο για εμάς. Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι χάσαμε την αγαπημένη μας Poonam Pandey από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Κάθε ζωντανή μορφή που ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της αντιμετωπίστηκε με αγνή αγάπη και καλοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά η ομάδα του μοντέλου.

Η Poonam Pandey, από το Kanpur της Ινδίας, έκανε το ντεμπούτο της στο Bollywood στην ταινία Nasha το 2013.

Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Anita, μιας καθηγήτριας θεάτρου που εμπλέκεται σε ένα καταστροφικό ειδύλλιο με έναν έφηβο μαθητή.

Τελευταία εμφανίστηκε στο ινδικό ριάλιτι σόου «Lock Upp», ενώ είχε εμφανιστεί και σε ταινίες όπως Love is Poison, Malini & Co και The Journey of Karma παράλληλα με μια επιτυχημένη καριέρα στο μόντελινγκ.

Είχε γίνει πολύ γνωστή πριν από δύο χρόνια όταν ορκίστηκε να γδυθεί για την ομάδα της Ινδίας αν κέρδιζε το Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ ICC.

«H Poonam Pandey, η αγαπημένη ηθοποιός και προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απεβίωσε με τραγικό τρόπο σήμερα το πρωί λόγω καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αφήνοντας τη βιομηχανία του θεάματος σε σοκ και πένθος. Το ακλόνητο πνεύμα της εν μέσω των αγώνων της υγείας της ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο» σημείωσε η μάνατζέρ της Nikita Sharma.

«Εξισορροπούν τη ζωή μου»

H Nikita Sharma υπογράμμισε επίσης την κρίσιμη ανάγκη για αυξημένη ευαισθητοποίηση και προληπτικά μέτρα κατά των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας.

Η Poonam Pandey στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram στις 30 Ιανουαρίου φαίνεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο. «Λευκό και μαύρο: το γιν και το γιανγκ που εξισορροπούν τη ζωή μου» ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή της.

Οι θαυμαστές της δεν γνώριζαν για τη διάγνωσή της, αφήνοντας μηνύματα στα οποία εξέγραζαν το σοκ και τη λύπη τους για τον θάνατό της.