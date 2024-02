Τα γράμματα που λαμβάνει η Ντακότα Τζόνσον από κρατούμενους φυλακών 

H Ντακότα Τζόνσον έχει αφήσει εδώ και καιρό πίσω της όλες «τις αποχρώσεις του γκρι» και πρωταγωνιστεί ως Madame Web στο σύμπαν της Marvel. Η ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «The Graham Norton Show» για να συζητήσει για την ένταξή της στη Marvel. Είπε: «Είναι ένας νέος χαρακτήρας και αυτή είναι μια νέα εκδοχή μιας ταινίας της Marvel. Είναι διαφορετική και από μια εντελώς γυναικεία οπτική γωνία…».

Ερωτηθείσα για το αν θα κάνει επικίνδυνες σκηνές η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες.

Μεταξύ άλλων, η Ντακότα Τζόνσον αποκάλυψε ότι λαμβάνει γράμματα θαυμαστών από άνδρες στη φυλακή και κάποια περίεργα πράγματα με το ταχυδρομείο. «Παίρνω μόνο γράμματα από άντρες στη φυλακή και πολύ περίεργα πράγματα με το ταχυδρομείο!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να θυμίσουμε ότι λίγες ημέρες πριν και ο συμπρωταγωνιστής της στο «Fifty Shades Of Grey», Τζέιμι Ντόρναν, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι είχε λάβει γράμματα που ισχυρίζονταν ότι ήταν πατέρας ενός παιδιού με τη Ντακότα!

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη «Wall Street Journal», η ηθοποιός, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της ως «Anastasia Steele», αποκάλυψε ότι χρειάζεται -τουλάχιστον- 10 ώρες ύπνου, αλλά θα μπορούσε εύκολα να κοιμηθεί και περισσότερες.

Οταν την ρώτησε ο παρουσιαστής Τζίμι Φάλον αν έχει συνειδητοποιήσει ότι οι δηλώσεις της περί ύπνου προκάλεσαν αντιδράσεις, εκείνη απάντησε αφοπλιστικά: «Δεν είμαι ένα τέρας. Απλά κοιμάμαι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό; Είναι ο ύπνος κακός; Αφήστε με ήσυχη» και στη συνέχεια συμπλήρωσε πως αν έπαιρνε υπνωτικό χάπι θα ξυπνούσε μετά από ένα χρόνο.

Η Ντακότα Τζόνσον είναι κόρη των ηθοποιών Ντον Τζόνσον και Μέλανι Γκρίφιθ. Η Τζόνσον δήλωσε ότι έμαθε πολλά από την παρουσία των γονιών της στην οθόνη, συγκεκριμένα την αυτοπεποίθηση που είχαν ως ηθοποιοί.

