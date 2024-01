Ντακότα Τζόνσον: Ανησυχεί για το αποτέλεσμα της ταινίας «Madame Web»

Την ανησυχία της για τη νέα της ταινία «Madame Web» εξέφρασε η Ντακότα Τζόνσον. Η ηθοποιός του Χόλιγουντ έκανε το ντεμπούτο της σε ταινία της Marvel ως σούπερ ηρωίδα και δήλωσε πως έχει άγχος για το αποτέλεσμα.

«Έκανα την κασκαντέρ στην οδήγηση κι από όσο είδα, τελικά είμαι πολύ καλή σε αυτό», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαι πολύ καλή σε κάποια πράγματα, ειδικά στα αυτοκίνητα. Οδήγησα ασθενοφόρο, ταξί, οδήγησα τα πάντα στην ταινία. Το μόνο που δεν έκανα είναι να πετάξω στον αέρα ή να πηδήξω σε κάποιο κτίριο. Αλλά πέρα από όλα αυτά, έχω να πω «πρόσεχε Τομ Κρουζ»».

Παρά το γεγονός ωστόσο, ότι τα κατάφερε εύκολα στο κομμάτι των ακροβατικών, εξήγησε ότι την αγχώνει μια άλλη πτυχή της παραγωγής.

«Ποτέ δεν έχω κάνει ταινία, όπου πρέπει να είσαι μπροστά σε πράσινη οθόνη. Υπάρχουν ψεύτικες εκρήξεις και ξαφνικά σου λέει κάποιος «έκρηξη» κι εσύ πρέπει να συμπεριφερθείς σαν να γίνεται όντως. Αυτό ήταν το πιο τρελό για εμένα», ανέφερε.

Όπως είπε βέβαια, στη συνέχεια, εμπιστεύεται απόλυτα τη σκηνοθέτιδα της ταινίας, S.J. Clarkson. «Την εμπιστεύτηκα τόσο πολύ. Είπα «δεν ξέρω αν αυτό θα είναι καλό, αλλά ελπίζω να έκανα καλή δουλειά!», την εμπιστεύτηκα», είπε.

Dakota Johnson confesses to having concerns about Madame Web https://t.co/LIM2BGLBye

— Independent Arts (@IndyArts) January 29, 2024