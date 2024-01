Η Φλόριντα καταργεί την κοινωνιολογία ως βασικό μάθημα στα δημόσια κολέγια – «Έχει καταληφθεί από αριστερούς»

Εκτός των βασικών μαθημάτων στα δημόσια πανεπιστήμια της Φλόριντα μπαίνει πλέον ένα μάθημα κοινωνιολογίας καθώς θα αντικατασταθεί από την «πραγματική ιστορία», μία κίνηση πάντως που έχει προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων με τους επικριτές της απόφασης να κάνουν λόγο για πολιτικά κίνητρα πίσω από αυτήν.

Ειδικότερα την Τετάρτη το 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Φλόριντα, το οποίο εποπτεύει τα δημόσια πανεπιστήμια της πολιτείας αφαίρεσε το μάθημα «Αρχές Κοινωνιολογίας» από τον κατάλογο των εγκεκριμένων επιλογών βασικών μαθημάτων και έτσι πλέον δεν θεωρείται ως προαπαιτούμενο για το πτυχίο των φοιτητών.

«Μία σοβαρή παρανόηση της κοινωνιολογίας ως παράνομης επιστήμης που καθοδηγείται από τη ‘ριζοσπαστική’ και ‘woke’ ιδεολογία».

Το Συμβούλιο το αντικατέστησε με ένα μάθημα με τίτλο «Εισαγωγική επισκόπηση έως το 1877», το οποίο, σύμφωνα με τα μέλη του, θα παρέχει μια «ιστορικά ακριβή περιγραφή της ίδρυσης της Αμερικής, της φρίκης της δουλείας, του εμφυλίου πολέμου που προέκυψε και της εποχής της ανοικοδόμησης».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την αλλαγή, ένας εκπρόσωπος του Επιτρόπου Εκπαίδευσης της Φλόριντα, Μάνι Ντίαζ Τζούνιορ παρέπεμψε την Washington Post σε ένα tweet του Δεκεμβρίου στο οποίο υποστήριξε ότι η κοινωνιολογία είχε «καταληφθεί από αριστερούς ακτιβιστές και δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό της».

Sociology has been hijacked by left-wing activists and no longer serves its intended purpose as a general knowledge course for students.

Under @GovRonDeSantis, Florida’s higher education system will focus on preparing students for high-demand, high-wage jobs, not woke ideology.…

— Manny Diaz Jr. (@CommMannyDiazJr) December 8, 2023