Βρέθηκε έργο του Γκούσταφ Κλιμτ – Ήταν χαμένος επί χρόνια

Πίνακας του διασημότερου Αυστριακού ζωγράφου, Γκούσταφ Κλιμτ, ο οποίος ήταν επί χρόνια χαμένος, ξαναβρέθηκε πρόσφατα σε ιδιωτική συλλογή και πρόκειται να δημοπρατηθεί στις 24 Απριλίου.

Το «Πορτρέτο της δεσποινίδας Λίζερ» του 1917, ένα από τα τελευταία έργα του ζωγράφου, φιλοτεχνήθηκε κατά παραγγελία μιας πλούσιας εβραϊκής οικογένειας.

Σήμερα ο καλοδιατηρημένος πίνακας παρουσιάστηκε στο κοινό στη Βιέννη.

Το έργο είχε εκτεθεί για πρώτη φορά το 1925 στην αυστριακή πρωτεύουσα, όπως μαρτυρά μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, η μοναδική απόδειξη της ύπαρξής του.

Στον κατάλογο των έργων εκείνης της έκθεσης αναφερόταν η ημερομηνία και ότι ήταν «ιδιοκτησία της κυρίας Λίζερ» της οποίας δινόταν και η διεύθυνση, στην οδό Αργκεντινερστράσε 20.

