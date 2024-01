Οι εμφανίσεις των ομάδων για το All Star Game του NBA (pic)

Το All Star Game του ΝΒΑ όλο και πλησιάζει, αφού απομένει λιγότερο από έναν μήνα για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στην Αμερική, που θα διεξαχθεί στην Ιντιανάπολις και το «Gainbridge Fieldhouse»,την έδρα των Πέισερς, στις 18 Φεβρουαρίου.

Μαζί με την… κόντρα, επιστρέφουν και τα κλασικά χρώματα στις φανέλες αφού η Δύση θα φορά το κόκκινο και η Ανατολή το μπλε, με το ΝΒΑ να μας παρουσιάζει και επίσημα τις εμφανίσεις που θα φορέσουν τα μεγάλα αστέρια της κορυφαίας λίγκας τού πλανήτη.

The Jordan Brand NBA All-Star 2024 uniforms!

The uniforms will make their on-court debut at the 73rd NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 18 at 8:00pm/et in Indianapolis.

Available for purchase beginning tonight, following the 2024 NBA All-Star Game Starters Announcement at… pic.twitter.com/hyhifCXYA3

— NBA (@NBA) January 25, 2024