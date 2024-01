Το «χρυσό» συμβόλαιο του Ντοκ Ρίβερς στους Μιλγουόκι Μπακς (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Έιντριαν Γκρίφιν και στράφηκαν στον πολύπειρο Ντοκ Ρίβερς για να αναλάβει τη θέση του προπονητή. Ο πρώην τεχνικός των Φιλαδέλφεια Σίξερς έχει έρθει σε συμφωνία με τα «ελάφια» και η επίσημη ανακοίνωσή του είναι θέμα ωρών για να ξεκινήσει άμεσα η… νέα εποχή στο Ουισκόνσιν.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία των δύο πλευρών θα έχει ισχύ έως τη σεζόν 2026-27, ενώ η συνολική αξία τού συμβολαίου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή την στιγμή οι Μιλγουόκι Μπακς θα πληρώνουν τρεις (!) προπονητές. Τους Μάικ Μπούντενχολζερ και Έιντριαν Γκρίφιν που έχουν απολυθεί, και φυσικά τον Ρίβερς.

Ο Ντοκ Ρίβερς στην καριέρα του έχει κοουτσάρει τους Ορλάντο Μάτζικ (1999-2003), τους Μπόστον Σέλτικς (2004-2013), τους Λος Άντζελες Κλίπερς (2013-20) και τους Φιλαντέλφια Σίξερς (2020-2023), κατακτώντας ένα πρωτάθλημα με τους Κέλτες το 2008. Μια εξαιρετική περίπτωση προπονητή, που μπορεί να βοηθήσει πολύ τους Μιλγουόκι Μπακς.

Sources: Doc Rivers is signing a contract through the 2026-27 season worth in the range of $40 million to be the Bucks’ head coach. Milwaukee is paying out former coaches Mike Budenholzer and Adrian Griffin, and now Rivers for next 3.5 years. pic.twitter.com/TJNafNFms9

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 25, 2024