«Συμφωνία Ολυμπιακού – Μόουζες Ράιτ» – Οι λεπτομέρειες του deal (pic)

Έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό είναι ο Μόουζες Ράιτ, σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό, ο Αμερικανός θα υπογράψει συμβόλαιο για έναν μήνα, με προοπτική επέκτασης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός θα πληρώσει στην Μερκεζεφέντι, στην οποία ανήκει ο Μόουζες Ράιτ, 70 χιλιάδες ευρώ ως buyout.

Πρόκειται για ένα αθλητικό σέντερ με καλό άλμα, είναι γρήγορος, ενώ ξέρει να τελειώνει καλά τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Επίσης, έχει έφεση στο επιθετικό ριμπάουντ και είναι απειλητικός από μέση και μακρινή απόσταση. Αμυντικά μπορεί να προσφέρει πράγματα σε άμυνα δεύτερης ζώνης.

Ο Μόουζες Ράιτ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τζόρτζια Τεκ και το 2021 δήλωσε συμμετοχή στο Draft, αλλά δεν επιλέχθηκε. Ωστόσο, αγωνίστηκε με τους Πέλικανς στο Summer League και κατάφερε να βρει συμβόλαιο στους Λος Άντζελες Κλίπερς. Εκεί έμεινε για λίγες μέρες και αφού έμεινε ελεύθερος, αγωνίστηκε στη G-League και στη θυγατρική των Κλίπερς (Άγουα Καλιέντε Κλίπερς). Μετά από διάφορες θητείες από τους Κλίπερς και τους Ντάλας Μάβερικς, βρήκε χρόνο συμμετοχής ξανά στη G-League (Κλίπερς και Τέξας Λέτζεντς). Τη σεζόν 2022-2023 πήγε στην Κίνα (Ζεγιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς), ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 συμφώνησε με την τουρκική Μερκεζεφέντι.

Σε πέντε αναμετρήσεις στο τουρκικό πρωτάθλημα φέτος, ο Ράιτ μετράει 26.5 πόντους και 8.4 ριμπάουντ.

