Μετά το μέλι στον καφέ, έρχεται το αλάτι στο τσάι; – Η Πρεσβεία των ΗΠΑ ασκεί βέτο στη σκανδαλώδη προσθήκη

Μια Αμερικανίδα χημικός προκάλεσε πανικό την Τετάρτη, καθώς διατύπωσε την πρόταση ότι το καθημερινό φλιτζάνι τσάι θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί με την προσθήκη αλατιού, με αποτέλεσμα τα βρετανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία να κάνουν πρωτοσέλιδα που προκαλούν σοκ και να παρέμβει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο.

Η κατανάλωση τσαγιού στη Βρετανία, φυσικά, θεωρείται σχεδόν υποχρεωτική – το πρώτο πράγμα που κάνουν οι περισσότεροι συνετοί Βρετανοί όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους είναι να βάλουν μπρος τον βραστήρα. Το να ετοιμάζουν ένα νόστιμο φλιτζάνι τσάι αποτελεί την καθημερινή τους «έκσταση».

Αλλά η Michelle Francl, καθηγήτρια χημείας στο Bryn Mawr College στην Πενσυλβάνια που έχει γράψει ένα νέο βιβλίο για το τσάι, πρότεινε τεχνικές για την παρασκευή ενός τέλειου ροφήματος που είναι πρωτόγνωρες για πολλούς Βρετανούς.

Συστήνει την προσθήκη μιας πρέζας αλατιού ώστε το τσάι να έχει λιγότερο πικρή γεύση. Όμως, το πήγε ακόμα παραπέρα, συνιστώντας μια σταγόνα λεμονιού, η οποία βοηθά στην απομάκρυνση του «αφρού» που μπορεί να καθίσει στην επιφάνεια του νερού. Είναι επίσης οπαδός του δυνατού βυθίσματος και στυψίματος του φακελίσκου με το τσάι.

Οι Βρετανοί λάτρεις του τσαγιού ήταν ιδιαίτερα θορυβημένοι.

«Αμερικανίδα επιστήμονας αποκαλύπτει το μυστικό της για το τέλειο φλιτζάνι τσάι … αλλά η προσθήκη ζεστού γάλατος και αλατιού κινδυνεύει να οδηγήσει τους Βρετανούς σε «βράσιμο», ανέφερε ένας τίτλος της Daily Mail. Το ITV News έκανε δοκιμές γευσιγνωσίας στις τσαγερί του Μάντσεστερ. Το αλμυρό τσάι είχε γεύση «θαλασσινού νερού», είπε ένας. «Απολύτως απαίσιο», είπε ένας άλλος.

Ενώ η προσθήκη αλατιού στο τσάι μπορεί να είναι σκανδαλώδης στη Βρετανία, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο – το Θιβετιανό τσάι βουτύρου, ή po cha, ετοιμάζεται με μια πρέζα αλάτι, όπως και το Μογγολικό τσάι που ονομάζεται suutei tsai.

Αφουγκραζόμενη ένα πιθανό διπλωματικό επεισόδιο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο εξέδωσε «μια σημαντική δήλωση σχετικά με την τελευταία διαμάχη για το τσάι».

«Το τσάι είναι το ελιξίριο της συντροφικότητας, ένας ιερός δεσμός που ενώνει τα έθνη μας. Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι καθώς μια τέτοια εξωφρενική πρόταση απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της ιδιαίτερης σχέσης μας», ανέφερε η πρεσβεία στο X, πρώην Twitter.

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/HZFfSCl9sD

«Ως εκ τούτου, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον αξιότιμο λαό του Ηνωμένου Βασιλείου ότι η αδιανόητη ιδέα της προσθήκης αλατιού στο εθνικό ρόφημα της Βρετανίας δεν αποτελεί επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν θα γίνει ποτέ».

Αλλά η χώρα που κάποτε πέταξε το βρετανικό τσάι στη θάλασσα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο να προκαλέσει λίγο πρόβλημα. Η πρεσβεία πρόσθεσε ότι το προσωπικό της «θα συνεχίσει να φτιάχνει το τσάι με τον σωστό τρόπο – ζεσταίνοντάς το στα μικροκύματα».

Η βρετανική κυβέρνηση συμμετείχε στο γλέντι, γράφοντας σε ανάρτηση: «Εκτιμούμε την ιδιαίτερη σχέση μας, ωστόσο, πρέπει να διαφωνήσουμε ολόψυχα. … Το τσάι μπορεί να φτιαχτεί μόνο με τη χρήση βραστήρα».

Το βράδυ της Τετάρτης, ο «φούρνος μικροκυμάτων» ήταν το trend στο βρετανικό Twitter. Ορισμένοι σημείωσαν ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί τρολάρουν τη Βρετανία υπονοώντας ότι είναι αποδεκτό να φτιάχνει κανείς ένα φλιτζάνι τσάι σε φούρνο μικροκυμάτων. Και μετά από μια αμερικανική παρωδία στο TikTok για την παρασκευή τσαγιού με λεμονάδα σε σκόνη, κανέλα και αναψυκτικό Tang, Βρετανοί αξιωματούχοι φώναξαν τον στρατό για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

I see there’s huge interest in how to make a British cup of tea. ☕️

So I’ve called in my military advisers to get this in the record. pic.twitter.com/Xc22BicwS6

— Dame Karen Pierce (@KarenPierceUK) June 22, 2020