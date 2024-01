Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε οδόφραγμα αγροτών στη Γαλλία – Μια 30χρονη γυναίκα νεκρή

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στη νοτιοδυτική Γαλλία, στις 05:45 τοπική ώρα, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα οδόφραγμα που είχαν στήσει αγρότες στη διάρκεια της διαμαρτυρίας που πραγματοποιεί ο κλάδος τους σε εθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο οδόφραγμα των αγροτών. Χτύπησε τρεις ανθρώπους. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και δύο άλλοι άνθρωποι (ο σύζυγος και η κόρη της) τραυματίστηκαν σοβαρά» δήλωσε ο ίδιος.

«Οι τρεις επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο συνελήφθησαν», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο οδόφραγμα, στον νομό Αριέζ.

A big group of French farmers block the highway heading to Spain. (11 hrs ago)#News #France #FrenchFarmers #FarmersProtest #FranceProtests pic.twitter.com/p5gMW7B3Fq

— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔞𝔦𝔩𝔶 𝔇𝔦𝔰𝔰𝔦𝔡𝔢𝔫𝔱 (@DailyD1ss1dent) January 23, 2024