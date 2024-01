Οι διαμαρτυρίες των αγροτών στην Ευρώπη και το παιχνίδι της ακροδεξιάς 

Οι ατελείωτες σειρές από τρακτέρ που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Γερμανίας, προκαλώντας χάος στις πόλεις και πονοκέφαλο στους πολίτες τους, είναι το τελευταίο ξέσπασμα ενός αυξανόμενου κύματος οργής εναντίον των προσπαθειών για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη από τη ρύπανση που επιφέρουν οι γεωργικές καλλιέργειες.

Τα τελευταία χρόνια, οι αγρότες στη δυτική Ευρώπη μάχονται με αυξανόμενη σφοδρότητα κατά των πράσινων πολιτικών που, όπως λένε, κοστίζουν υπερβολικά, γράφει ο Guardian. Στην Ολλανδία, όπου η αντίδραση ήταν πιο έντονη, μια δικαστική απόφαση σχετικά με τις εκπομπές αζώτου το 2019 προκάλεσε οργισμένες και επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να κλείσει φάρμες και να μειώσει τον αριθμό των ζώων τους. Στο Βέλγιο, παρόμοιοι αγώνες οδήγησαν σε κομβόι τρακτέρ που έφραξαν την ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών τον περασμένο Μάρτιο. Στην Ιρλανδία, όπου έχουν σημειωθεί μικρότερες διαμαρτυρίες, γαλακτοπαραγωγοί οργισμένοι για τους περιορισμούς στο άζωτο διαδήλωσαν με τις αγελάδες τους στα γραφεία τριών υπουργών της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα.

Η Ισπανία και η Γαλλία δεν αποτέλεσαν την εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα. Με αφορμή την πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, οι αγρότες κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης τον Ιανουάριο του 2023, αφού η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για τον περιορισμό της ποσότητας νερού που θα μπορούσαν να πάρουν από τον ποταμό Τάγο που πλήττεται από την ξηρασία. Τον επόμενο μήνα, οι Γάλλοι αγρότες οδήγησαν τα τρακτέρ τους στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθούν για την απαγόρευση των φυτοφαρμάκων.

Τώρα ο αγώνας τους έφτασε στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Αφού πρώτα εξαγριωμένοι αγρότες πέταξαν κοπριά στους δρόμους του Βερολίνου τον Δεκέμβριο, η γερμανική κυβέρνηση «μαλάκωσε» ένα σχέδιο για την περικοπή των επιδοτήσεων για το ντίζελ στα αγροτικά οχήματα. Ωστόσο, οι ομάδες πίεσης αξιώνουν την ολοκληρωτική κατάργηση τους. Ο Joachim Rukwied, πρόεδρος της γερμανικής ένωσης αγροτών, δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ότι 100.000 τρακτέρ βγήκαν στους δρόμους για μια εβδομάδα ανατρεπτικών διαδηλώσεων. «Οι αγρότες έστειλαν σήμερα ένα σαφές μήνυμα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποσύρει πλήρως τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις φόρων».

Για ορισμένους αγρότες, το βάρος της πληρωμής περισσότερων χρημάτων για την ρύπανση τους ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι μετά από μια ενεργειακή κρίση και μια πανδημία που άφησε πολλούς εξ αυτών να αγωνίζονται για να τα βγάλουν πέρα. Ορισμένοι λένε ότι αισθάνονται υπερβολικά επιβαρυμένοι από τους κανόνες και υποτιμημένοι από τους κατοίκους των πόλεων που τρώνε τα τρόφιμα που καλλιεργούν χωρίς να γνωρίζουν από πού προέρχονται. Σε αγροτικούς γίγαντες, όπως η Ολλανδία και η Γαλλία, οι αγρότες έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την πίεση των κυβερνήσεων να παράγουν λιγότερο μετά από χρόνια ενθάρρυνσης να παράγουν περισσότερο.

Οι ακτιβιστές για το περιβάλλον λένε ότι δεν θέλουν να μειώσουν τις επιδοτήσεις προς τους αγρότες, αλλά αντίθετα να τις δαπανήσουν με λιγότερο καταστροφικό τρόπο. Ο Sascha Müller-Kraenner, επικεφαλής της ομάδας εκστρατείας Environmental Action Germany, ζήτησε κάθε ευρώ αγροτικής επιδότησης να συνοδεύεται από οικολογικές και κοινωνικές προϋποθέσεις. «(Χρειαζόμαστε) μια καλύτερη πολιτική επιδοτήσεων που θα αποφέρει περισσότερα για το γεωργικό εισόδημα, την προστασία του κλίματος και τη φύση με τα ίδια κεφάλαια», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Οι επιδοτήσεις που είναι επιβλαβείς για το κλίμα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά», πρόσθεσε.

