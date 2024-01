Ιανουάριος: Τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα που κάνουν καλό στον σκύλο

Ο πρώτος μήνας του Χρόνου, μας φέρνει φρέσκα λαχανικά και φρούτα που κάνουν καλό στην υγεία μας, αλλά και του σκύλου μας.

Ωστόσο, στον σκύλο μας δεν μπορούμε να του δώσουμε όλα τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα, καθώς κάποια μπορεί να τον βλάψουν.

Η αντικατάσταση των λιχουδιών του εμπορίου με λαχανικά και φρούτα είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία του σκύλου μας

«Για μια πιο ισορροπημένη διατροφή, αντί να δίνουμε στον σκύλο ως σνακ κάποιο του εμπορίου, που περιέχει κρέας, του προσφέρουμε λαχανικά και φρούτα», προτείνει η σύμβουλος διατροφής και εκπαιδεύτρια σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Ποια είναι, λοιπόν, εκείνα που μπορούμε να του προσφέρουμε;

Η κα Κυπριανίδη μας ενημερώνει:

Καρότο

Το καρότο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή λαχανικά. Μπορούμε να το φάμε ώμο ή μαγειρεμένο, να το πιούμε σε χυμό, ή και να το γευτούμε ως γλυκό. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνη Α και Κ.

Μπορούμε να δώσουμε στο σκυλάκι μας ένα μικρό, καθαρισμένο ώμο καρότο – πάντα με την επίβλεψη μας. Το καρότο, του καθαρίζει και τα δόντια. Έτσι, αντί να του δώσουμε κάποιο σχετικό προϊόν του εμπορίου, το κερνάμε καρότο.

Στην περίπτωση που δεν έχουμε δώσει ποτέ καρότο στον σκύλο μας, του προσφέρουμε πρώτα ένα μικρό κομμάτι. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε τροφή δοκιμάζει για πρώτη φορά.

Σπανάκι

Το σπανάκι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι πλούσιο σε ασβέστιο, και στις βιταμίνες Α, Β και C. Επίσης, έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Μπορούμε να φτιάξουμε και σμούθι με καρότο, σπανάκι και μήλο, και να το προσθέσουμε σαν έξτρα μείγμα στην τροφή του. Ή, σε αυτό το μείγμα μπορούμε να προσθέσουμε βρώμη και να φτιάξουμε μπισκοτάκια.

Κουνουπίδι και μπρόκολο

Το κουνουπίδι και το μπρόκολο μπορούμε να το δώσουμε ωμό στο σκυλάκι μας, αλλά σε μικρές ποσότητες. Είναι μια τραγανή λιχουδιά, με την οποία θα ενθουσιαστεί.

Είναι πλούσια σε βιταμίνη C και σε βιταμίνη K, έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες και περιέχουν αντιοξειδωτικά.

Γλυκοπατάτα

Είναι ένα από τα πιο γευστικά και θρεπτικά λαχανικά. Περιέχει τις βιταμίνες Α, Β και C. Παράλληλα, βοηθά στην απορρόφηση σιδήρου και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορούμε να φτιάξουμε τσιπς γλυκοπατάτας και να τα ψήσουμε στο φούρνο ή στο air frier.

Μήλο

Ακόμη, υπάρχουν μήλα, που είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, Ε, Β, και αρέσουν στα περισσότερα σκυλάκια. Μπορούμε να κεράσουμε το σκυλάκι μας ένα κομματάκι μήλο ωμό για λιχουδιά. Αφού πρώτα το έχουμε ξεφλουδίσει και έχουμε αφαιρέσει τα κουκούτσια. Με το μήλο μπορούμε να φτιάξουμε και μπισκότα.

Κολοκύθα

Επίσης, υπάρχει η κολοκύθα (πορτοκαλί)λ που είναι πλούσια σε βιταμίνες A, B, C, E. Επιπλέον, ο πουρές της κολοκύθας βοηθά τα σκυλάκια που αντιμετωπίζουν πεπτικά προβλήματα, καθώς καταπραΰνει το πρόβλημα.

* Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

