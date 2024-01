‘Έργα Μεγάλων Συνθετών στο Ωδείο Αθηνών

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου το Ωδείο Αθηνών και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζουν έργα Richard Wagner, Clara Wieck Schumann, Christoph Willibald Gluck, Παναγιώτη Λιαρόπουλου, Jacques Offenbach σε μία συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών.

Σολίστ: Έφη Αγραφιώτη, πιάνο | Μουσική διεύθυνση: Ανδρέας Τσελίκας

Οι λαμπερές συνεργασίες της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ ιδρύθηκε το 1938 και καλύπτει το κλασικό, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Έχει παρουσιάσει έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών, μαέστρων και ερευνητών μέσα από ηχογραφήσεις, ζωντανές μεταδόσεις από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση καθώς και από συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια.

Την διηύθυναν ως προσκεκλημένοι συνεργάτες πολλοί Έλληνες και ξένοι μαέστροι καθώς και συνθέτες διεθνούς φήμης, όπως οι: Δημήτρης Μητρόπουλος, Μιλτιάδης Καρύδης, Γεχούντι Μενουχίν κ.ά.ενώ έχουν συμπράξει ως σολίστ πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες, όπως οι: Τζίνα Μπαχάουερ, Χοσέ Καρρέρας, Aγνή Μπάλτσα, Mονσεράτ Kαμπαγέ, Πλάθιντο Ντομίνγκο, Άντζελα Γκεόργκιου κ.ά.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο και θεωρείται από τα πιο δυναμικά, άρτια και δραστήρια συμφωνικά συγκροτήματα της Ελλάδας.

Από τον Φεβρουάριο του 2023, Διευθυντής της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ είναι ο Μιχάλης Οικονόμου.

Το πρόγραμμα με μια ματιά

Richard Wagner, «Το Ειδύλλιο του Ζίγκφριντ», Clara Wieck Schumann, Κοντσέρτο για πιάνο σε Λα ελάσονα, έργο 7, Christoph Willibald Gluck, Ορφέας και Ευριδίκη, «Εισαγωγή», «Χορός των Ευλογημένων Πνευμάτων», Παναγιώτης Λιαρόπουλος, Ode – Moments in the Life of Orpheus, Jacques Offenbach, Ο Ορφέας στον Άδη.