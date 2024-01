Ιαπωνία: 161 οι νεκροί και 103 οι αγνοούμενοι από τον φονικό σεισμό των 7,5 Ρίχτερ

Ο φονικός σεισμός που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές (φωτογραφία, επάνω, από το Kyodo/via Reuters) στην κεντρική Ιαπωνία την 1η Ιανουαρίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 161 ανθρώπους, ενώ άλλοι 103 συνεχίζουν να θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές σήμερα Δευτέρα.

Ο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών, ο οποίος ακολουθήθηκε από χίλιες και πλέον μετασεισμικές δονήσεις, αρκετές ισχυρές, και ο οποίος προκάλεσε επίσης τσουνάμι ενός και πλέον μέτρου, είχε εξάλλου αποτέλεσμα να τραυματιστούν 560 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα των αρχών στη νομαρχία Ισικάουα, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα από την καταστροφή.

Eνενηντάχρονη ανασύρθηκε προχθές ζωντανή από τα συντρίμμια σπιτιού που κατέρρευσε στη Σούσου, στο άκρο της χερσονήσου, πέντε ημέρες μετά την καταστροφή.

Είχε τις αισθήσεις της, ήταν σε θέση ν’ απαντά καθαρά στις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσής της και διακομίστηκε, αφού την έβγαλαν, σε νοσοκομείο, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

«Κράτα γερά!» της φώναζαν μέλη σωστικών συνεργείων μέσα στη βροχή, κατέγραψε βίντεο της αστυνομίας που μεταδόθηκε από ιαπωνικά ΜΜΕ. «Ολα θα πάνε καλά», «μείνε θετική», έλεγαν.

An elderly woman has been rescued tonight, 124 hours after the earthquake occurred in Japan’s Ishikawa Prefecture on Monday. She was found trapped in a collapsed house in Suzu City. Her survival is a miracle. This footage is from The Chunichi Shimbun. Watch ↓. 🇯🇵 🚨 pic.twitter.com/oOUjsqVi7F

— Cole Cameron (@colecameron) January 6, 2024