Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτηση της συντρόφου του James Morrison – Έψαχνε σπίτι λίγες ώρες πριν πεθάνει

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τον ξαφνικό θάνατο της 45χρονης συντρόφου του τραγουδιστή James Morrison, Gill Catchpole.

Σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις η Gill Catchpole έψαχνε σπίτι να νοικιάσει λίγο πριν βρεθεί νεκρή στο σπίτι που μοιράζονταν με την οικογένειά της.

Η είδηση του θανάτου της Gill Catchpole αποκαλύφθηκε από μια πηγή την Κυριακή, επισημαίνοντας πως ο James Morrison είναι συντετριμμένος από τον ξαφνικό θάνατό της στο σπίτι τους στο Gloucestershire την Παρασκευή.

Θεωρείται πως δεν υπάρχουν ύποπτες συνθήκες γύρω από τον θάνατό της και ο James Morrison υποστηρίζεται από την οικογένειά του για να ξεπεράσει τη θλίψη του, σύμφωνα με τη Metro.

H 45χρονη Gill Catchpole, που είχε αποκτήσει δύο κόρες με τον τραγουδιστή, είχε κοινοποιήσει μια ανάρτηση σε μια τοπική ομάδα στο Facebook, ζητώντας βοήθεια για την εύρεση ενός ακινήτου προς ενοικίαση.

«Ψάχνω σπίτι για ενοικίαση στο Whitminster το συντομότερο δυνατό. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου αν κάποιος γνωρίζει ή ακούσει κάτι. Ευχαριστώ εκ των προτέρων» έγραφε σε ένα από τα τελευταία μηνύματά της η Gill Catchpole.

Η καφετέρια που διατηρούσε η Gill Catchpole φέρεται να ήταν κλειστή το Σάββατο, με οχήματα της αστυνομίας να βρίσκονται έξω από το κατάστημα.

Σοκαρισμένοι όλοι με τον θάνατό της

«Όλο το χωριό είναι σε πλήρες σοκ με αυτό που συνέβη. Η Gill ήταν μια υπέροχη γυναίκα και είχαν μια όμορφη οικογένεια», σημείωσε χαρακτηριστικά πηγή στη Metro.

Ο τραγουδιστής James Morrison και η Gill Catchpole έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη 15χρονη Elsie και την 5χρονη Ada Rose.

«Προσπαθεί να κρατηθεί για τα δύο τους κορίτσια, αλλά ζήτησε να μην ενοχλούν την οικογένεια για να θρηνήσουν ιδιωτικά», συνέχισε η πηγή.

Ο James Morrison έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις οικογενειακές τραγωδίες, χάνοντας τον πατέρα του Paul, τον αδερφό του Alexis και τον ανιψιό του Callum τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο βραβευμένος με Brit Award μουσικός κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του You ‘re Stronger Than You Know το 2019, επισημαίνοντας ότι ήταν εμπνευσμένο από την κόρη τους Ada που γεννήθηκε 13 εβδομάδες πρόωρα.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του, μια μέρα πριν πεθάνει η Gill Catchpole, φαίνεται να κάθεται και να παίζει κιθάρα σε ένα στούντιο ηχογράφησης.