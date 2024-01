Συντετριμμένος ο τραγουδιστής James Morrison – Η σύντροφός του βρέθηκε νεκρή στο σπίτι τους

Η 45χρονη Gill Catchpole, σύντροφος του τραγουδιστή James Morrison, βρέθηκε νεκρή στα 45 της χρόνια στο σπίτι τους, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της.

Η μητέρα δύο κοριτσιών βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Whitminster του Gloucestershire την Παρασκευή.

Ο 39χρονος τραγουδιστής James Morrison, που έγινε διάσημος το 2006 και κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Βρετανού Καλλιτέχνη το 2007, ήταν με τη σύντροφό του από τα 17 του χρόνια.

Ο διάσημος τραγουδιστής είναι συντετριμμένος, με την οικογένειά του να συγκεντρώνεται γύρω του για να τον στηρίξει.

Στο παρελθόν είχε αναφερθεί στη σύντροφό του ως τον «ήρωά» του, με τον τίτλο του πρόσφατου άλμπουμ του Stronger Than You Know να είναι εμπνευσμένος από την πρόωρη γέννηση της κόρης του Ada.

Το λαμπερό ζευγάρι απέκτησε την 15χρονη Elsie και την 5χρονη Ada, με την αείμνηστη Gill Catchpole να διατηρεί μια καφετέρια και ένα catering στην περιοχή όπου ζούσε με την οικογένειά της.

«Ήταν ο ήρωάς μου»

Σύμφωνα με δηλώσεις οικογενειακού φίλου στη The Sun, δεν πιστεύεται ότι υπάρχουν ύποπτες συνθήκες γύρω από τον θάνατο της Gill Catchpole.

«Η Gill βρέθηκε νεκρή την Παρασκευή στο σπίτι της οικογένειας στο Whitminster. Ο James είναι συντετριμμένος και υποστηρίζεται από την οικογένειά του. Κρατιέται για τα κορίτσια τους, αλλά ζήτησε να μείνει η οικογένεια μόνη της για να θρηνήσει ιδιωτικά», σημείωσε χαρακτηριστικά στη βρετανική εφημερίδα.

Ο θάνατος της Gill σόκαρε και την κοινότητα που ζούσε το ζευγάρι. Ο James Morrison είχε μιλήσει για τη βοήθεια της Gill να βρει δύναμη όταν η κόρη τους Ada γεννήθηκε 13 εβδομάδες πρόωρα, μιλώντας τότε για μια δύσκολη χρονιά.

«Όταν επιστρέψαμε στον θάλαμο, άφησα όλο μου το συναίσθημα έξω. Η Gill ήταν ο ήρωάς μου. Έχω ακόμα δέος για το πώς το πέρασε. Είναι ο βράχος μου. Την ξέρω από τότε που ήμουν καθαριστής φορτηγών. Δεν θα μπορούσα να την αντικαταστήσω» δήλωνε χαρακτηριστικά ο James Morrison για τη σύντροφό του.