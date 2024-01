Η Τζόντι Φόστερ λέει ότι η γενιά Z μπορεί να γίνει «πολύ ενοχλητική» όταν δουλεύεις μαζί της

Η Τζόντι Φόστερ λέει ότι μερικές φορές βρίσκει τη γενιά Z «πραγματικά ενοχλητική», αλλά ελπίζει ότι μπορεί να βοηθήσει τους εκκολαπτόμενους αστέρες να βρουν το δικό τους δρόμο για να τους συμβουλεύσει να «μάθουν να χαλαρώνουν».

Σε συνέντευξή της στον Guardian, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε να κατανοήσει τις νέες συμπεριφορές στην εργασία που συνάντησε.

«Είναι πραγματικά ενοχλητικές, ειδικά στο χώρο εργασίας» αστειεύτηκε η Φόστερ. «Είναι σαν: “Μπα, δεν αισθάνομαι καλά σήμερα, θα έρθω στις 10.30 π.μ.”. Ή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα τους πω: “Έχετε πολλά λάθη, δεν ελέγξατε την ορθογραφία”; Και εκείνοι λένε: «Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Γιατί να το κάνω αυτό, δεν είναι κάπως περιοριστικό;»».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jodie Foster Fanpage (@jodiefosterworld)

Κουβαλάει πολλά γαλόνια

Η Φόστερ έχει αναμφισβήτητα κερδίσει το δικαίωμα να λέει τα πράγματα όπως τα βλέπει. Μέχρι να προταθεί για Όσκαρ για την απεικόνιση ενός θύματος σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στη θρυλική ταινία «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε το 1976, σε ηλικία 14 ετών, είχε κάνει περισσότερες ταινίες από ό,τι ο σκηνοθέτης.

Αφού γύρισε ταινίες για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ήταν σημαντικό γι’ αυτήν να βοηθήσει τις νέες γυναίκες ηθοποιούς να πλοηγηθούν στα συχνά δύσκολα νερά στα οποία είχε ήδη ταξιδέψει, είπε.

Ερωτηθείσα τι πιστεύει ότι πρέπει να μάθουν οι νέοι στον κλάδο, η Φόστερ είπε: «Πρέπει να μάθουν πώς να χαλαρώνουν, πώς να μην το σκέφτονται τόσο πολύ, πώς να βρουν κάτι που να είναι δικό τους. Μπορώ να τους βοηθήσω να το βρουν αυτό, το οποίο είναι πολύ πιο διασκεδαστικό από το να είσαι με όλη σου τη δύναμη εναντίον σε οτιδήποτε».

Είπε ότι η Ράμσεϊ ήταν ένα καλό παράδειγμα ηθοποιού που αναδύεται σε ένα νέο «φορέα αυθεντικότητας»

Η Μπέλα Ράμσεϊ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bella Ramsey 🐏 (@bellaramsey)

Η συνάντηση με τη Μπέλα Ράμσεϊ

Στη συνέντευξη αποκάλυψε ότι έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια να έρθει σε επαφή με τη Μπέλα Ράμσεϊ, την 20χρονη non binary ηθοποιό που πρωταγωνίστησε στο The Last of Us και έπαιξε τον ρόλο της νεαρής ευγενούς Lyanna Mormont στο Game of Thrones.

Κατόπιν αιτήματος της Φόστερ, οι δυο τους συναντήθηκαν στη γιορτή του περιοδικού Elle Women in Hollywood τον Νοέμβριο. «Απευθύνθηκα στη Μπέλα, επειδή δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ, και της είπα: «Θέλω να με συστήσεις σε αυτό το πράγμα», το οποίο είναι μια υπέροχη εκδήλωση για τους ηθοποιούς και τους ανθρώπους του κινηματογράφου, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό για τη μόδα. Πράγμα που σημαίνει ότι καθορίζει ποιος μας εκπροσωπεί».

Η Φόστερ είπε ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν «πολύ περήφανοι για τον εαυτό τους, επειδή έχουν καλεσμένους από κάθε εθνικότητα, και εγώ λέω: “Ναι, αλλά όλοι οι παρευρισκόμενοι εξακολουθούν να φορούν τακούνια και βλεφαρίδες”».

Είπε ότι η Ράμσεϊ ήταν ένα καλό παράδειγμα ηθοποιού που αναδύεται σε ένα νέο «φορέα αυθεντικότητας». «Η Μπέλα, η οποία έβγαλε τον καλύτερο λόγο, φορούσε το πιο τέλειο κοστούμι, όμορφα ραμμένο, με χωρίστρα στη μέση και χωρίς ίχνος μακιγιάζ».

Mε τη σύζυγό της, Alexandra Hedison

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jodie Foster Fanpage (@jodiefosterworld)

Mε τη σύζυγό της, Alexandra Hedison και τον γιο της Charles Foster

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jodie Foster Fanpage (@jodiefosterworld)

Τι σημαίνει να είσαι άντρας

Η Φόστερ αποκάλυψε πώς είχε επίσης αμφισβητήσει τα διαδεδομένα στερεότυπα των φύλων στη δική της οικογένεια. Μιλώντας για την ανατροφή των παιδιών της, τα οποία απέκτησε με την πρώην σύντροφό της Cydney Bernard και τώρα τα μεγαλώνει με τη σύζυγό της, Alexandra Hedison, είπε: «Υπήρξε μια στιγμή με το μεγαλύτερο παιδί μου, όταν ήταν στο γυμνάσιο, όταν, επειδή τον μεγάλωσαν δύο γυναίκες – τρεις γυναίκες – ήταν σαν να προσπαθούσε να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι αγόρι.

»Και έβλεπε τηλεόραση και κατέληξε στο συμπέρασμα: “α, πρέπει να γίνω μαλάκας. Καταλαβαίνω. Πρέπει να είμαι σκατάς στις γυναίκες και να φέρομαι σαν να είμαι μαλάκας”.

»Και εγώ του είπα: “Όχι. Δεν είναι αυτό που σημαίνει να είσαι άντρας! Αυτό είναι που σας πουλάει η κουλτούρα μας τόσο καιρό»».

*Με στοιχεία από theguardian.com