Οι Μπέκαμ υπερδιπλασιάζουν τα έσοδα της αυτοκρατορίας τους

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ υπερδιπλασίασαν τα έσοδα της επιχειρηματικής τους αυτοκρατορίας το 2022 χάρη στις συμφωνίες του πρώην διεθνή άσου με το Netflix και την Amazon.

Η DRJB Holdings, μια εταιρεία που τιμολογεί τα έσοδα του David Beckham από χορηγίες και δημιουργικό περιεχόμενο, υπερδιπλασίασε τα έσοδά της σε 72,6 εκατομμύρια λίρες (84,1 εκατομμύρια ευρώ) το 2022.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν από 16 εκατομμύρια λίρες σε 21,9 εκατομμύρια, αλλά τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν από 23,5 εκατ. λίρες σε 10,8 εκατ. την περίοδο λόγω διοικητικών εξόδων.

Οι Μπέκαμ εισέπραξαν επίσης 827.499 λίρες από μερίσματα το 2022, ποσό που αντιπροσωπεύει απότομη πτώση από τα 6,3 εκατομμύρια λίρες του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με λογαριασμούς που κατατέθηκαν στο αμερικάνικο Εμπορικό Μητρώο.

Τα αποτελέσματα έρχονται αφού ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πούλησε το 55% της εταιρείας του στην American Authentic Brands για εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες. Ως μέρος της συμφωνίας, απέκτησε μερίδιο στην Authentic. Ο αμερικανικός όμιλος κατέχει επίσης το εμπορικό σήμα Hunter Wellies και το εμπορικό σήμα Ted Baker.

Τα αποτελέσματα του DRJB ενισχύθηκαν επίσης από το Studio 99, την εταιρεία παραγωγής του David Beckham, η οποία έκανε μια βιογραφική ταινία για τον παίκτη της πισίνας Ronnie O’Sullivan για το Amazon, The Edge of Everything.

Η σειρά ντοκιμαντέρ Beckham, που προβλήθηκε στις αρχές του περασμένου έτους, πέρασε επίσης έξι εβδομάδες στην παγκόσμια κατάταξη των 10 κορυφαίων σειρών με τις περισσότερες προβολές του Netflix, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε 59 χώρες.

Η DB Ventures, η οποία διαχειρίζεται τις περισσότερες από τις συνεργασίες επωνυμίας του Beckham, σημείωσε κέρδη προ φόρων 32 εκατομμυρίων λιρών πέρυσι από πωλήσεις 57 εκατομμυρίων λιρών, από 24 εκατομμύρια £ και 34 εκατομμύρια £ αντίστοιχα, από το 2021, χάρη σε συμβόλαια με την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Maserati και την εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Guild Esports.

Κατά τα άλλα, τα έσοδα για τη μάρκα μόδας και ομορφιάς της Victoria Beckham αυξήθηκαν κατά 44% στα 58,8 εκατομμύρια £ το 2022, χάρη στην αυξημένη ζήτηση για τη σειρά προϊόντων περιποίησης πολυτελείας, καθώς και στην πρεμιέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για μάρκες ρούχων υψηλής ποιότητας.

Η επιχείρηση της Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία δεν είχε ποτέ κέρδος από τότε που κυκλοφόρησε το εμπορικό σήμα της μόδας το 2008, μείωσε τις λειτουργικές της ζημίες από 3,9 εκατομμύρια £ σε 0,9 εκατομμύρια £ το 2022.

Ωστόσο, η εταιρεία μόδας και ομορφιάς θα χρειαστεί ακόμα περισσότερες ενέσεις μετρητών για να παραμείνει στη ζωή. Καλά τραγουδάει, αλλά λεφτά δεν βγάζει για το σπίτι η Βικτόρια σε αντίθεση με τον πολυμήχανο Ντεϊβιντ…