Νέα μήνυση κατά του παραγωγού Nigel Lythgoe για σεξουαλική επίθεση

Μετά την Paula Abdul, δύο ακόμα γυναίκες κατηγορούν τον διάσημο παραγωγό για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έχει στην κατοχή του το People, ο 74χρονος πρώην κριτής του So You Think You Can Dance κατηγορείται για αμέλεια, σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, βία λόγω φύλου και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας από δύο διαγωνιζόμενες του ριάλιτι All American Girl το 2003.

Ήταν την Τρίτη που οι δύο γυναίκες υπέβαλαν μήνυση κατά του Nigel Lythgoe και μιας ανώνυμης εταιρείας παραγωγής. Εκπρόσωπος του διάσημου παραγωγού δεν απάντησε στο αίτημα του περιοδικού People για σχολιασμό.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Nigel Lythgoe συχνά αλληλεπιδρούσε με τους διαγωνιζόμενους και σε μια περίπτωση περπατούσε στο σετ και τα καμαρίνια και έπιανε τους γοφούς των διαγωνιζόμενων ενώ φορούσαν τα κουστούμια χορού.

Οι δύο γυναίκες αναφέρουν ότι η συμπεριφορά του ήταν «ανοιχτά αποδεκτή», καθώς όσοι το είδαν να συμβαίνει δεν ενήργησαν με κανέναν τρόπο ώστε να καταδικάσουν τις ενέργειές του ή να αποτρέψουν να ξανασυμβεί.

Στη μήνυση αναφέρεται πως τα γυρίσματα έγιναν στο Λος Άντζελες από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον Μάιο του ίδιου χρόνου και υποστηρίζεται ότι ο Nigel Lythgoe προχώρησε σε ανεπιθύματα σεξουαλικά ανταλλάγματα προς τις γυναίκες μετά από ένα πάρτι.

Φέρεται να έδειξε ασυνήθιστο ενδιαφέρον για μία από τις γυναίκες και επέμεινε να τη γυρίσει στο στούντιο όπου θα πήγαιναν όλοι μετά το πάρτι με το αυτοκίνητό του.

Μήνυση και από τον Paula Abdul

Η άλλη γυναίκα που ήταν μάρτυρας στο περιστατικό αποφάσισε να πάει μαζί τους για να εξασφαλίσει πως δεν θα έμενε μόνη της η συνάδελφός της.

Ο πρώην παραγωγός του American Idol φέρεται να πήγε τις γυναίκες στο σπίτι του στο Λος Άντζελες όπου και απέρριψαν τις προτάσεις του.

Ο Nigel Lythgoe φέρεται να σήκωσε την μπλούζα του πάνω από το κεφάλι της μιας γυναίκας και να προσπάθησε να τη φιλήσει σπρώχνωντας το σώμα του στο δικό της. Εκείνη φέρεται να κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του.

Φέρεται επίσης να κόλλησε την άλλη γυναίκα πάνω σε ένα πιάνο με ουρά στο σπίτι του και να πίεσε τον εαυτό του στο σώμα της και να προσπάθησε να τη φιλήσει παρά τις εκκλήσεις της να μην το κάνει.

Η διπλή μήνυση έρχεται μετά τη μήνυση της Paula Abdul που κατηγόρησε τον Nigel Lythgoe για σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Ο Nigel Lythgoe αρνήθηκε τις κατηγορίες, σημειώνοντας πως όχι μόνο είναι ψευδείς αλλά και βαθιά προσβλητικοί ισχυρισμοί για τον ίδιο και τα όσα πρεσβεύει.

«Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα καταπολεμήσω αυτή τη φρικτή δυσφήμιση με όσα μέσα έχω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Nigel Lythgoe.