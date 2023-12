H Paula Abdul μηνύει τον παραγωγό του American Idol για σεξουαλική επίθεση – Η απάντηση του Nigel Lythgoe

Η Paula Abdul κατέθεσε μήνυση σε βάρος του παραγωγού του American Idol Nigel Lythgoe για σεξουαλική επίθεση σε δύο περιπτώσεις, ενώ τον κατηγόρησε και για σεξουαλική επίθεση στη βοηθό της.

Η μήνυση κατατέθηκε βάσει του νόμου περί σεξουαλικής κακοποίησης και συγκάλυψης. Ένας νόμος που επιτρέπει την άσκηση αγωγών για σεξουαλική επίθεση ακόμα και αν έχει περάσει η παραγραφή.

Στη μήνυση ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια μιας από τις πρώτες σεζόν του «American Idol», ο Nigel Lythgoe της επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα ασανσέρ.

Ισχυρίζεται ότι την έσπρωξε σε έναν τοίχο, της έπιασε το στήθος και τα γεννητικά της όργανα και την φίλησε. Σύμφωνα με τη μήνυση, προσπάθησε να τον απωθήσει και μόλις άνοιξε η πόρτα, έτρεξε στο δωμάτιό της.

Μερικά χρόνια αργότερα, η Paula Abdul ήταν κριτής στο «So You Think You Can Dance». Ο Lythgoe την κάλεσε στο σπίτι του για δείπνο και εκείνη δέχτηκε, νομίζοντας ότι θα ήταν μια επαγγελματική συνάντηση. Ωστόσο, ο Lythgoe όρμησε πάνω της ενώ εκείνη καθόταν στον καναπέ του, προσπάθησε να τη φιλήσει και είπε ότι θα μπορούσαν να γίνουν ένα «ισχυρό δίδυμο». Για μία ακόμη φορά τον απώθησε και έφυγε από το σπίτι του.

Η μήνυση κατηγορεί επίσης τον Lythgoe για λεκτική παρενόχληση και εκφοβισμό και ισχυρίζεται ότι η Abdul υπέστη διακρίσεις και αμείβονταν λιγότερο από τους άνδρες κριτές στο «American Idol». Η μήνυση ισχυρίζεται περαιτέρω ότι το ριάλιτι μονταρίστηκε με παραπλανητικό τρόπο ώστε να την κάνει να φαίνεται ανίκανη για το ρόλο του κριτή.

Επιπλέον, η Abdul ισχυρίζεται ότι είδε τον Lythgoe να επιτίθεται σεξουαλικά σε μια από τις βοηθούς της τον Απρίλιο του 2015, «κολλώντας» πάνω της και χαϊδεύοντάς τη χωρίς συγκατάθεση.

«Για χρόνια, η Paula Abdul παρέμεινε σιωπηλή σχετικά με τις σεξουαλικές επιθέσεις και την παρενόχληση που βίωσε εξαιτίας του Lythgoe, επειδή φοβόταν να μιλήσει ενάντια σε έναν από τους πιο γνωστούς παραγωγούς τηλεοπτικών εκπομπών που θα μπορούσε εύκολα να γκρεμίσει την καριέρα της σε μια βιομηχανία που συνηθίζει να προστατεύει ισχυρούς άνδρες και να φιμώνει τους επιζώντες σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης», αναφέρει η μήνυση.

Η Abdul μήνυσε επίσης τις εταιρίες «19 Entertainment», «FremantleMedia North America», «American Idol Productions» και «Dance Nation Productions». Η αγωγή ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες όχι μόνο απέτυχαν να λάβουν μέτρα ενάντια του Lythgoe, αλλά τον προστάτευσαν κιόλας.

Η αντίδραση του Nigel Lythgoe

Μετά τους ισχυρισμούς της Paula Abdul, ο παραγωγός Nigel Lythgoe, σύμφωνα με το TMZ, κάνει λόγο για εντελώς αναληθείς ισχυρισμούς που θα πολεμηθούν σθεναρά στο δικαστήριο.

«Nα πω ότι είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος από τους ισχυρισμούς που έγιναν εναντίον μου από την Paula Abdul. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες έχουμε συνυπάρξει ως αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Nigel Lythgoe.

«Εχθές, ωστόσο, ξαφνικά έμαθα αυτούς τους ισχυρισμούς στον Τύπο και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Όχι μόνο είναι ψευδείς, αλλά είναι βαθιά προσβλητικοί για εμένα και για όλα όσα στηρίζω» επισήμανε ο Nigel Lythgoe.

«Ενώ το ιστορικό της ακανόνιστης συμπεριφοράς της Paula Abdul είναι πολύ γνωστό, δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι καταλαβαίνω ακριβώς γιατί θα κατέθετε μήνυση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής. Αλλά μπορώ να υποσχεθώ ότι θα καταπολεμήσω αυτή την αποκρουστική δυσφήμιση με όλα όσα έχω», υπογράμμισε ο Nigel Lythgoe.