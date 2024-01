Νέα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ταβάρες

Το φετινό καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Έντι Ταβάρες με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το μέλλον του θηριώδη σέντερ.

Ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του συμβολαίου του και αυτό… ανοίγει την όρεξη σε πολλές ομάδες της Euroleague: Μία από αυτές σύμφωνα με τους Ισραηλινούς είναι ο Παναθηναϊκός.

Όπως τονίζει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, μπροστά στον Έντι Ταβάρες υπάρχουν τρεις επιλογές: Είτε να ανανεώσει τη Ρεάλ και να παραμείνει στην Μαδρίτη, είτε να πάει στον Παναθηναϊκό, είτε να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το NBA. Μάλιστα, οι Ισραηλινοί αναφέρουν ότι ο Έντι Ταβάρες έχει πρόταση από ομάδα του ΝΒΑ που φτάνει μέχρι τα 7 εκατομμύρια δολάρια (μεικτά).

Αξιζει να σημειώσουμε ότι το Ταβάρες αγωνίζεται στη Ρεάλ από το 2017 και μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει δύο φορές την Euroleague, ενώ ήταν ο MVP στο Final Four του 2023.

O Παναθηναίκός έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2023 με την νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Οι «Πράσινοι» έκλεισαν τον πρώτο γύρο στην 4η θέση με ρεκόρ 10-7.

Με την ψυχολογία ολόκληρου του οργανισμού στα ύψη, η ΚΑΕ Παναθηναίκός δημοσίευσε ένα βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο Χ (πρώην twitter) εορταστικού περιεχομένου.

Από τους παίκτες μέχρι τον Εργκίν Αταμάν και όλα τα μέλη του σταφ, φόρεσαν τα εορταστικά… εξαρτήματα και με πολύ ευχάριστη διάθεση συμμετείχαν στην αντίστροφη μέτρηση για το 2024.

Απολαύστε το εορταστικό βίντεο:

🎥🎞️ 𝑩𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒐𝒕𝒂𝒈𝒆 🎄

Get a look of what happened behind the scenes while filming our festive videos ☘️

Which is the funniest moment? 🤭#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/A7AruvTkTq

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 2, 2024