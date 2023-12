Η σπουδαιότερη νίκη του Ράφαελ Ναδάλ (vids)

Έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Αυστραλιανό Οπεν ο Ράφαελ Ναδάλ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Ισπανός τενίστας είχε τραυματιστεί στο ισχίο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Μακένζι ΜακΝτόναλντ για τον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Οπεν και χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν δώδεκα μήνες για καταφέρει να βρεθεί και πάλι σε θέση να αγωνιστεί. Μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον Ράφαελ Ναδάλ, που σκέφτηκε ακόμα και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά το πάθος, το πείσμα και η νοοτροπία νικητή που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, του έδωσαν κουράγιο και δύναμη να συνεχίσει.

Αγωνιζόμενος και δίνοντας τα πάντα μέσα στο κορτ. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πόντο, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ναδάλ δούλεψε σκληρά τους τελευταίους μήνες και ήρθε η στιγμή να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Με χαμηλές προσδοκίες, αλλά με μεγάλη όρεξη και αποφασισμένος να… πουλήσει ακριβά το τομάρι του σε όποιον θελήσει να τον βγάλει νοκ-άουτ.

Το πάθος που βγάζει στις προπονήσεις αποτυπώνει το πόσο πολύ ήθελε να επιστρέψει στα κορτ. Να αγωνιστεί και πάλι. Να νιώσει την αδρεναλίνη να κυλάει στο σώμα του. Σε όλα τα μέρη. Από πάνω μέχρι κάτω. Να βγάλει τα passing shots που τον έχουμε συνηθίσει και να πανηγυρίσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Όπως το passing shot στην προπόνηση που έκανε με τον Ρισάρ Γκασκέ πριν από λίγες ημέρες στην ακαδημία του στην Μαγιόρκα.

💪 A point from the Nadal-Gasquet practice today, at the @rnadalacademy 🇪🇸🇫🇷

Ο Ράφα ξέρει ότι δεν θα βρεθεί ποτέ στο επίπεδο που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Όταν ήταν ο «φόβος και ο τρόμος» των αντιπάλων. Όμως, ο Ισπανός σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Για κανέναν. Ακόμα και για τους top-5 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP. Ακόμα και για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Τον παλιόφιλό του. Αυτόν που είχαν δώσει τεράστιες μάχες τα προηγούμενα χρόνια. Μάχες που τους μετέτρεψαν σε θρύλους και έκαναν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να αγαπήσουν το τένις.

Μόνο και μόνο η παρουσία του στην Αυστραλία και η συμμετοχή του στα τουρνουά του swing της Ωκεανίας είναι μια νίκη για τον Ράφαελ Ναδάλ. Η σπουδαιότερη στην καριέρα του, αφού μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν με το… ενάμιση πόδι στη «σύνταξη».

«Νιώθω πολύ καλύτερα απ’ ότι υπολόγιζα πριν από έναν μήνα. Δεν μπορώ να παραπονεθώ και θέλω να απολαύσω την επιστροφή μου στα γήπεδα. Δεν περιμένω πολλά σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί έχω έναν χρόνο να παίξω και αυτός είναι πολύς καιρός. Γνωρίζω πως θα είναι μια δύσκολη διαδικασία στην αρχή και το μόνο που θέλω είναι να τα δώσω όλα στο γήπεδο και να νιώσω πως είμαι ανταγωνιστικός. Κάνω προπονήσεις σε υψηλή ένταση μόνο για έναν μήνα, οπότε το γεγονός ότι είμαι εδώ από μόνο του είναι μια νίκη», ανέφερε ο Ράφαελ Ναδάλ στη συνέντευξη Τύπου για το τουρνουά του Μπρίσμπεϊν.

Ο ανταγωνισμός «τρέφει» τον Ισπανό. Πάντα έτσι γινόταν. Ετσι θα γίνει και αυτή τη φορά. «Το κάνω για όλη μου τη ζωή, οπότε είναι αδύνατο να μην μου λείψει η αίσθηση του ανταγωνισμού, το να μπαίνω σε ένα στάδιο γεμάτο φιλάθλους και να ταξιδεύω στα καλύτερα τουρνουά του κόσμου. Αυτό που μου έλειψε περισσότερο είναι το συναίσθημα πως είμαι έτοιμος να αγωνιστώ και θέλω να απολαύσω αυτή την πρόκληση», τόνισε.

Wow, this practice point between Nadal and Munar today, and the *classic* forehand down the line passing shot winner from Rafa 🔥🤌

📸 zhengwang817 pic.twitter.com/oP36fnfSYl

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 21, 2023