Η επιστροφή του Ναδάλ και η σκληρή πραγματικότητα (vids)

«Μετά από έναν χρόνο μακριά από την αγωνιστική δράση, ήρθε η ώρα να επιστρέψω. Αυτό θα γίνει στο Μπρίσμπεϊν, την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου», με αυτά τα λόγια ο Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Ισπανός, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον τραυματισμό του στο Αυστραλιανό Οπεν του 2023, επιστρέφει στο τουρ για να δώσει λίγες ακόμα «παραστάσεις», πριν βάλει οριστικό τέλος στη σπουδαία του καριέρα. Μια καριέρα γεμάτη τρόπαια, επιτυχίες και μαγικές στιγμές.

Ο Ισπανός γυρίζει έχοντας ως μοναδικό του στόχο να απολαύσει όσα παιχνίδια καταφέρει να αγωνιστεί και να ζήσει τις τελευταίες του στιγμές ως επαγγελματίας.

«Νιώθω έτοιμος, έχω εμπιστοσύνη και ελπίζω πως τα πράγματα θα πάνε καλά και πως θα έχω την ευκαιρία να διασκεδάσω στο court. Αυτό που θέλω από τον εαυτό μου, είναι να μην περιμένω τίποτα, αυτή είναι η αλήθεια. Το να έχω την ικανότητα να μην έχω προσδοκίες από τον εαυτό μου, αυτές τις προσδοκίες που είχα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Βρίσκομαι σε μια διαφορετική κατάσταση τώρα, βρίσκομαι σε ανεξερεύνητα εδάφη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράφαελ Ναδάλ δίνοντας το στίγμα για την επόμενη ημέρα.

Ο «Ματαντόρ» ουσιαστικά προετοιμάζει τους θαυμαστές του για όσα θα ακολουθήσουν και για εμφανίσεις που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα όσα βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια και πριν τον τραυματισμό του στο ισχίο, που τον ανάγκασε να μείνει εκτός για ένα χρόνο.

Ο Ναδάλ είναι γεννημένος μαχητής, γεννημένος νικητής και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σπουδαίας του καριέρας. Ο εγωισμός του δεν του επέτρεψε να αποσυρθεί ανεβάζοντας απλά μια ανάρτηση στα social media από τον… καναπέ του σπιτιού του. Θα μπορούσε να το είχε κάνει, μετά τον τραυματισμό του στο Αυστραλιανό Οπεν του 2022.

«Κάθε εβδομάδα ήταν και μια απογοήτευση. Ηταν ένα δύσκολο μονοπάτι, αλλά είχα την ελπίδα να επιστρέψω. Φυσικά υπήρξαν πολλές αμφιβολίες, υπήρξαν στιγμές που έμοιαζε απίθανο να έρθει αυτή η στιγμή, αλλά διατήρησα το εργατικό μου πνεύμα και την ελπίδα. Τώρα πιστεύω πως είμαι έτοιμος για να επιστρέψω», ανέφερε.

Ο Ισπανός ωστόσο γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα βρεθεί ποτέ στο επίπεδο που ήταν προ τραυματισμού. «Δεν ξέρω σε τι επίπεδο θα βρίσκομαι, δεν ξέρω τι μπορώ να περιμένω, αλλά ούτε και με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Είμαι απλά χαρούμενος που επιστρέφω, ενθουσιασμένος για να κάνω το καλύτερο που μπορώ και να το διασκεδάσω και πιστεύω πως θα γίνω ανταγωνιστικός», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Ναδάλ. Κάτι που είναι απόλυτα λογικό, καθώς απέχει από τα κορτ σχεδόν ένα χρόνο. Όμως, αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους θαυμαστές του, αλλά και όλους τους λάτρεις του τένις, είναι οι δηλώσεις που έκανε χθες, στις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην καταφέρει να ολοκληρώσει τη χρόνια. «Είναι μια πραγματικότητα πως είναι πολύ πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου χρονιά. Υπάρχει πιθανότητα να είναι μισός χρόνος, υπάρχει πιθανότητα να είναι ολόκληρος, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορέσω να παίξω στα τουρνουά που θέλω», ανέφερε αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Mi última reflexión tras el anuncio… 📣

👉🏻 claro que he pensado que no tenía sentido (volver a competir)… que son muchos años…

👉🏻 He luchado y he mantenido la ilusión en todo momento

👉🏻 He tenido la gente adecuada a mi alrededor como siempre he tenido en toda mi carrera…… pic.twitter.com/xLnHMdZTqD

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 7, 2023