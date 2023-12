Η αποκάλυψη της Σάκκαρη, το 38/25 και τα επόμενα βήματα (vids)

Η εξομολόγηση της Ιγκα Σβίατεκ για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της σεζόν και τη βοήθεια που έλαβε από την ψυχολόγο της επανάφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα προβλήματα που προκαλεί στους αθλητές η πίεση για τα αποτελέσματα.

Μια συζήτηση που αποδεικνύει πόσο σκληρό άθλημα είναι το τένις και πόσο μεγάλη είναι η προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλουν οι κορυφαίοι αθλητές για να μείνουν στο τοπ επίπεδο, όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Μεξικό για το τουρνουά επίδειξης στο οποίο έλαβε μέρος, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της Ιγκα Σβίατεκ και δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι και η ίδια συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με ψυχολόγο.

«Δουλεύω τα τελευταία 5 ή 6 χρόνια με έναν ψυχολόγο. Πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι. Όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός γηπέδου. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Ηταν το μεγαλύτερο δώρο που έχω κάνει ποτέ στον εαυτό μου. Θα το πρότεινα σε όλους. Να δουλεύεις με κάποιον που ειδικεύεται σε αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Σημαίνει ότι απλά θέλεις να γίνεις μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Είναι μια μεγάλη επένδυση που μπορείς να κάνεις», ανέφερε η Μαρία Σάκκαρη, που έχει κάνει άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια.

Maria Sakkari says working with a psychologist doesn’t mean you have a problem, it means you want to become a better version of yourself:

“You said you’ve been working with a psychologist for some years. How has this helped you?”

Maria: “I’ve been working for the last 5 or 6… pic.twitter.com/F47i0KNmXC

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 30, 2023