Ο Φορτούνης σχολίασε τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του προκειμένου να εμφανιστεί όσο πιο έτοιμος γίνεται στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λαμία (3/1).

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ, ανέβασε ένα βίντεο στα επίσημα social media της ομάδας στο οποίο συμμετέχει ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Φορτούνης.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, πήρε μέρος σε ένα κουίζ και του ζητήθηκε να περιγράψει με μία λέξη τους συμπαίκτες του, αλλά και τον εαυτό του.

Όλες οι περιγραφές του 31χρονού άσου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

🔴⚪🗣️ One word for each player: 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐨𝐮𝐧𝐢𝐬’ 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧! pic.twitter.com/xtqA7GU65R

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 30, 2023