Ο Κώστας Φορτούνης υποψήφιος για παίκτης της εβδομάδας στο Europa League

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι με την Μπάτσκα Τόπολα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» επικρατώντας με το επιβλητικό 5-2 πήραν την πρόκριση για τον ενδιάμεσο γύρο του Europa Conference League.

Εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης ήταν ο Κώστας Φορτούνης, που ήταν «μέσα στα 3 από τα 5 γκολ των Πειραιωτών, μοιράζοντας 3 ασίστ στην αναμέτρηση.

Μάλιστα, ο Έλληνας μέσος πλέον είναι πρώτος σε ασίστ στο Europa League και η UEFA τον επέλεξε να είναι ένας από τους τέσσερις υποψήφιους για παίκτης της εβδομάδας στη διοργάνωση.

Chytil, Fortounis, Birmančević & Gonçalo Inácio all led their teams to impressive wins 🤩

Which of these 4 gets your #UEL Player of the Week vote? 🗳️👇@hankookreifen || #UELPOTW

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2023