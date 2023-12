Φορτούνης: Η «MVP» εμφάνιση και οι πρωτιές στο Europa League (pics, vid)

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στην νίκη επί της Μπάτσκα Τόπολα (5-2) που πήραν την πρόκριση για τον ενδιάμεσο γύρο του Europa Conference League.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, είχε τρεις ασίστ στην αναμέτρηση, ενώ εκτέλεσε και το κόρνερ από το οποίο προήλθε το αυτογκόλ του Ιλιτς, μετά από κεφαλιά του Ρέτσου στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πραγματοποίησε «γεμάτη» εμφάνιση απέναντι στους Σέρβους. Σε 73 λεπτά, πραγματοποίησε 64 ενέργειες με την μπάλα, είχε 31/36 (86%) εύστοχες μεταβιβάσεις, 5 πάσες-κλειδί, 5 τελικές (2 στον στόχο) και 5/9 κερδισμένες μονομαχίες.

Όμως, με τη λήξη της φάσης των ομίλων ο Φορτούνης έχει και κάποιες υψηλές επιδόσεις σε συγκεκριμένες στατιστικές της διοργάνωσης, αναφορικά με την δημιουργία ευκαιριών και γενικότερα την επιθετικη συνεισφορά. Συγκεκριμένα ο Φορτούνης είναι:

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη χτεσινή του εμφάνιση, τον έχουν θέσει ως υποψήφιο, μαζί με άλλους τρείς, για τον τίτλο του πολυτιμότερου της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Europa League, όπως ανακοινώθηκε από τα social media της διοργάνωσης.

Chytil, Fortounis, Birmančević & Gonçalo Inácio all led their teams to impressive wins 🤩

Which of these 4 gets your #UEL Player of the Week vote? 🗳️👇@hankookreifen || #UELPOTW

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2023