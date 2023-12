Ζακ Ντελόρ: O πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον αρχιτέκτονα της Ευρώπης

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, o «πατέρας» του ευρώ και προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς, ο Ζακ Ντελόρ, έφυγε από τη ζωή σήμερα (27/12) σε ηλικία 98 ετών.

«Πέθανε στον ύπνο του το πρωί στο σπίτι του στο Παρίσι», δήλωσε η Μαρτίν Ομπρί, δήμαρχος της πόλης Λιλ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο άκουσμα του θανάτου του ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να τον αποχαιρέτησει.

«Είμαστε όλοι οι κληρονόμοι του έργου ζωής του Zακ Ντελόρ: μιας ζωντανής και ευημερούσας Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως σημειώνει σε δήλωσή της, ο Ζακ Ντελόρ σφυρηλάτησε το όραμά του για μια ενωμένη Ευρώπη και τη δέσμευσή του για ειρήνη κατά τις σκοτεινές ώρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Με αξιοσημείωτη ευφυΐα και απαράμιλλη ανθρωπιά, υπήρξε ο ακούραστος υπέρμαχος της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών και στη συνέχεια της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Μια ιδέα που έφερε στη ζωή χάρη, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, το πρόγραμμα Erasmus και τα πρώτα στάδια ενός ενιαίου νομίσματος, διαμορφώνοντας έτσι ένα ευημερούν και ισχυρό ευρωπαϊκό μπλοκ», επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Και προσθέτει ότι «η προεδρία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίστηκε από τη βαθιά δέσμευση για την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη – αξίες που έχουν πλέον τις ρίζες τους στην Ένωσή μας».

«Ο Ζακ Ντελόρ ήταν ένας οραματιστής που έκανε την Ευρώπη πιο δυνατή. Το έργο του είχε βαθιά επίδραση στη ζωή γενεών Ευρωπαίων, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου. Του είμαστε βαθιά ευγνώμονες. Ας τιμήσουμε την κληρονομιά του ανανεώνοντας και αναζωογονώντας συνεχώς την Ευρώπη μας», καταλήγει.

L’œuvre de sa vie est une Union européenne unie, dynamique et prospère.

Jacques Delors était un visionnaire qui a rendu notre Europe plus forte.

Aπό την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντα και σημειώνει ότι «ο Ζακ Ντελόρ οδήγησε τον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας προς μια αληθινή Ένωση, βασισμένη σε ανθρωπιστικές αξίες και υποστηριζόμενη από μια ενιαία αγορά και ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ».

«Υπήρξε παθιασμένος και συγκεκριμένος υπερασπιστής του μέχρι τις τελευταίες του μέρες. Μεγάλος Γάλλος και μεγάλος Ευρωπαίος, έμεινε στην ιστορία ως ένας από εκείνους που οικοδόμησαν την Ευρώπη μας», συμπληρώνει.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αναφέρει ότι «με τον θάνατο του Ζακ Ντελόρ, η ΕΕ χάνει έναν γίγαντα».

«Ο τελευταίος επίτιμος πολίτης της Ευρώπης εργάστηκε ακούραστα ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ενωμένη Ευρώπη», επισήμανε και κατέληξε λέγοντας ότι «γενιές Ευρωπαίων θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την κληρονομιά του».

Για έναν οραματιστή και έναν μεγάλο αρχιτέκτονα της Ευρώπης των λύσεων, κάνει λόγο ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, στο μήνυμά του για την απώλεια του Ζακ Ντελόρ.

«Τιμή στον Ζακ Ντελόρ. Ένας οραματιστής, ένας μεγάλος αρχιτέκτονας της Ευρώπης των λύσεων. Χάρη στον Ζακ Ντελόρ η Ένωσή μας έχει κάνει μεγάλα βήματα. Η ενσάρκωση της Ευρώπης των πολιτών» αναφέρει.

Το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Ζακ Ντελόρ στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, τη συνεισφορά του στην οικοδόμηση της ενωμένης Ευρώπης και τους αγώνες του για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη υπογράμμισε με τη σειρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε ανακοίνωσή του.

«Οι αγώνες του και τα ιδανικά του θα μας δεσμεύουν για πάντα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας χαιρετίζοντας το έργο του Ζακ Ντελόρ.

Homme d’État au destin français.

Inépuisable artisan de notre Europe.

Combattant pour la justice humaine.

Jacques Delors était tout cela.

Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son œuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches. pic.twitter.com/3D5FBvdduh

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2023