ΗΠΑ: «Γεννήθηκα χωρίς νύχια στο ένα πόδι» – Η σπάνια γενετική ανωμαλία

Το να μάθει να ζει κάποιος με μια χρόνια πάθηση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μια έφηβη από το Τενεσί που γεννήθηκε χωρίς νύχια στο αριστερό της πόδι αποκάλυψε πώς από το να αισθάνεται σαν φρικιό, αγκάλιασε τα γυμνά της πόδια, αφού συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνη της.

Τα βίντεό της που περιγράφουν λεπτομερώς αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά συγκεντρώνουν συχνά εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

«Είναι απλά ένα μέρος αυτού που είμαι, είναι αυτό που με κάνει μοναδική, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ντρέπεσαι γι’ αυτό ή να νιώθεις άσχημα γι’ αυτό», είπε η 18χρονη Annabelle Anderson στο πρακτορείο ειδήσεων Caters.

Η νεαρή κοπέλα πάσχει από το σύνδρομο αμνιακής ζώνης (ABS), μια σπάνια γενετική ανωμαλία που συμβαίνει όταν το εξωτερικό του αμνιακού σάκου καταστρέφεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δημιουργώντας ινώδεις ιστικές χορδές που παγιδεύουν το έμβρυο ή τον ομφάλιο λώρο.

