Χαμός στην Τουρκία: Ο πρόεδρος της Ινσταμπούλσπορ πήρε την ομάδα και έφυγε (vids)

Απίθανο περιστατικό για άλλη μια φορά σε ποδοσφαιρικό αγώνα της Τουρκίας.

Περίπου μια εβδομάδα μετά την επίθεση του προέδρου της Ανκαραγκουτσού σε διαιτητή, ο πρόεδρος της Ινσταμπούλσπορ θέλησε να τον αντιγράψει, αποσύροντας την ομάδα του από το γήπεδο στον αγώνα κόντρα στην Τραμπζονσπόρ ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς την ην κακή διαιτησία του άρχοντα της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, στο 67ο λεπτό ποδοσφαιριστής της Ινσταμπούλσπορ ανατράπηκε στην περιοχή της Τράμπζονσπορ, ο διαιτητής και ο VAR δεν είδαν παράβαση και στην αντεπίθεση η ομάδα την Τραπεζούντα έκανε το 2-1 και πέρασε εκ νέου μπροστά στο σκορ.

Οι γηπεδούχοι θεωρούν ότι έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ και να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ τους, όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη και έφερε την ακραία αντίδραση του προέδρου της Ινσταμπούλσπορ.

Για τη ιστορία να αναφέρουμε ότι, η ομάδα του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος έπαιξε ως βασικός, πριν τη διακοπή ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1.

İstanbulspor president Faik Sarıalioğlu asked his players to walk off the pitch in protest of not being given a penalty against Trabzonspor.

This is happening after last week’s beating of referee. Turkey don’t deserve football.pic.twitter.com/xGnCwXNAaC

