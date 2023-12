Εκλογές στη Σερβία: Σαρωτική νίκη για το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Βούτσιτς

Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς λαμβάνει ποσοστό 47,1% στις εκλογές της Σερβίας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρωθυπουργός της Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς με καταμετρημένο το 50% των ψήφων.

Ο συνασπισμός των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων «Η Σερβία ενάντια στη βία», που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2023, έλαβε το 23,1% των ψήφων.

Οι Σοσιαλιστές το 6,8%, ο συνασπισμός των εθνικιστών «Ελπίδα» το 4,8%, το νεοσύστατο κόμμα «Η Φωνή του Λαού», του οποίου ηγείται ο γιατρός, αρνητής των εμβολίων, Μπράνιμιρ Νεστόροβιτς, έλαβε εξίσου 4,8%.

It’s election day in #Serbia! @OSCE Special Coordinator @ReinholdLopatka is observing the opening of a polling station in Belgrade. Observers have fanned out across the country for observation. pic.twitter.com/3ubAHygYu6

— OSCE PA (@oscepa) December 17, 2023