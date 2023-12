Σερβία: Σε εξέλιξη οι βουλευτικές και δημοτικές εκλογές

Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στη Σερβία, όπου 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να προσέλθουν σε 8.273 εκλογικά τμήματα για να εκλέξουν 250 βουλευτές, που απαρτίζουν το κοινοβούλιο της χώρας.

Εκλογές διεξάγονται επίσης και για το τοπικό κοινοβούλιο στην επαρχία της Βοϊβοντίνας, όπως επίσης και για την αυτοδιοίκηση σε 65 δήμους μεταξύ των οποίων και το Βελιγράδι.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν στις 8:00 η ώρα το βράδυ.

Την εκλογική διαδικασία παρακολουθούν 5.110 παρατηρητές ΜΚΟ από τη Σερβία και 477 ξένοι παρατηρητές από τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρεσβείες και ΜΚΟ από το εξωτερικό.

It’s election day in #Serbia! @OSCE Special Coordinator @ReinholdLopatka is observing the opening of a polling station in Belgrade. Observers have fanned out across the country for observation. pic.twitter.com/3ubAHygYu6

— OSCE PA (@oscepa) December 17, 2023