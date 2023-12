Ο «φύλακας άγγελος» της Έβερτον

Η ξέφρενη πορεία της Έβερτον στην Πρέμιερ Λιγκ συνεχίζεται και η ομάδα του Λίβερπουλ πέτυχε νέα νίκη το απόγευμα του Σαββάτου.

Τα «ζαχαρωτά» επικράτησαν εκτός έδρας της Μπέρνλι με 2-0 και δείχνουν σε απίστευτη φόρμα, από την στιγμή που επιβλήθηκε η ποινή της αφαίρεσης δέκα βαθμών λόγω παραβάσεων οικονομικών κανονισμών της Πρέμιερ Λιγκ.

Η Έβερτον έχει συγκεντρώσει 16 βαθμούς και βρίσκεται εν αναμονή της έφεσης που έχει ασκήσει κατά της αρχικής τιμωρίας, ελπίζοντας ότι θα δικαιωθεί.

Jordan Pickford has kept more clean sheets than any other goalkeeper in the Premier League this season!

That’s now six for the @Everton shot-stopper 🧤#BUREVE pic.twitter.com/diralHQHoS

— Premier League (@premierleague) December 16, 2023