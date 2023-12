Μαχσά Αμινί: Τιμήθηκε μετά θάνατον με το βραβείο Ζαχάρωφ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε σήμερα το βραβείο Ζαχάρωφ μετά θάνατον στην ιρανή Μαχσά Αμινί, το όνομα της οποίας έχει γίνει ένα «σύμβολο ελευθερίας», σύμφωνα με την οικογένειά της, την οποία η Τεχεράνη φρόντισε να κρατήσει μακριά από την τελετή.

Κορυφαία διάκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στη νεαρή κουρδικής καταγωγής Ιρανή που απεβίωσε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 22 ετών, τρεις ημέρες αφού συνελήφθη από την ιρανική αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε τη μαντίλα της με τον τρόπο που προβλέπει ο αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας που επιβάλλεται στις γυναίκες στο Ιράν.

Ο θάνατός της προκάλεσε μήνες διαδηλώσεων εναντίον των ιρανών πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών και η Μαχσά Αμινί έγινε το σύμβολο της μάχης εναντίον της υποχρέωσης των γυναικών να φορούν μαντίλα. Η καταστολή αυτού του κινήματος προκάλεσε εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις.

Η οικογένεια της Μαχσά Αμινί προέβλεπε να παρευρεθεί στην απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όμως δεν μπόρεσε να μεταβεί εκεί, καθώς της επιβλήθηκε την τελευταία στιγμή απαγόρευση να εγκαταλείψει το ιρανικό έδαφος.

«Θα ήθελα να μπορούσα να είμαι παρούσα στην αξιότιμη συνέλευσή σας για να εκπροσωπήσω όλες τις γυναίκες της χώρας μου και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ», έγραψε η μητέρα της Μαχσά Αμινί, η Μοζγκάν Εφτεχαρί, σε μήνυμα που αναγνώσθηκε από το δικηγόρο της, τον Σαλέχ Νικμπάχτ, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο Ζαχάρωφ εξ ονόματος της οικογένειας.

«Δυστυχώς μας αρνήθηκαν την ευκαιρία αυτή, σε παραβίαση όλων των νομικών και ανθρώπινων κριτηρίων», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στην κόρη της, η Μοζγκάν Εφτεχαρί την συνέκρινε με την Ιωάννα της Λωραίνης, υπογραμμίζοντας πως «η ζωή της αφαιρέθηκε άδικα».

«Είμαι πεπεισμένη ότι το όνομά της, δίπλα σε εκείνο της Ιωάννας της Λωραίνης, θα παραμείνει ένα σύμβολο ελευθερίας», τόνισε.

