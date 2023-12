Η πρώην σύζυγος του Κέβιν Κόστνερ για τη νέα του σχέση – «Είναι γλυκόπικρο»

Λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστή η σχέση του Κέβιν Κόστνερ με την Jewel, η πρώην σύζυγος του χολιγουντιανού ηθοποιού Christine Baumgartner ανέφερε πως της έχει αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση.

Επισημαίνοντας πως δεν εκπλήσσεται που ο Κέβιν Κόστνερ βγαίνει ξανά ραντεβού, επισημαίνοντας πως δεν χρειαζόταν να το κάνει τόσο προφανές τυλίγοντας τα χέρια του γύρω από την Jewel.

Η Christine Baumgartner και ο διάσημος ηθοποιός οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Σεπτέμβριο μετά από 19 χρόνια γάμου.

Και ενώ έχει μια γλυκόπικρη γεύση για τη νέα σχέση του Κέβιν Κόστνερ τρεις μήνες μετά το διαζύγιό τους, εκτιμά ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι χειρότερα.

Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε θα ήταν να έχει γνωρίσει μια bimbo που να αναζητά τη δημοσιότητα και να θέλει να παίξει τη μαμά στα παιδιά τους.

Ήταν την περασμένη εβδομάδα που αποκαλύφθηκε πως ο 68χρονος Κέβιν Κόστνερ βγαίνει ραντεβού με τη 49χρονη Jewel, με το TMZ να δημοσιεύει μια φωτογραφία τους που φαίνεται να έχουν έρθει πολύ κοντά.

Kevin Costner and Jewel owe new romance to Richard Branson: report https://t.co/RtCWLrO4mr

— Fox News (@FoxNews) December 12, 2023