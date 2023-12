Οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις στη Google για το 2023

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς βρέθηκε στην κορυφή των τάσεων το 2023, σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα της Google. Ο τεχνολογικός γίγαντας με έδρα την Καλιφόρνια δημοσίευσε το «Year in Search» συλλέγοντας τα αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 27 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ακολούθησαν η εξαφάνιση του υποβρυχίου Titan τον Ιούνιο και οι καταστροφικοί σεισμοί του Φεβρουαρίου σε Τουρκία και Συρία.

Δημοφιλέστερο πρόσωπο των αναζητήσεων της Google αναδείχθηκε ο Νταμάρ Χάμλιν, παίκτης του NFL (Buffalo Bills) που κατέρρευσε στη διάρκεια αγώνα τον Ιανουάριο αλλά επέστρεψε μέσα στη χρονιά στα γήπεδα.

If the last 25 years have taught us anything, the next 25 will change everything. Here’s to the most searched moments of all time. #YearInSearch pic.twitter.com/MdrXC4ILtr

— Google (@Google) December 11, 2023