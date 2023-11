Μπορεί ο «μαθητής» να βάλει τιμωρία τον «δάσκαλο»;

Όταν μιλά κάποιος για τον αναμορφωτή της Άρσεναλ, τον άνθρωπο που άλλαξε το «λογισμικό» στον οργανισμό των κανονιέρηδων, στο μυαλό έρχεται αυτομάτως μια φιγούρα. Χωρίς δεύτερη σκέψη και δικαιολογημένα. ‘Ονομα: Αρσέν. Επώνυμο: Βενγκέρ.

Ο Αλσατός είναι αυτός που δημιούργησε την ομάδα – όνειρο και υπήρξε καταλυτικός παράγοντας για οποιαδήποτε λειτουργία του συλλόγου. Και όταν λέμε οποιαδήποτε, το εννοούμε.

Βεβαίως είναι τόσο γνωστός ο Βενγκέρ και η επιρροή του στην Άρσεναλ αλλά και το ποδόσφαιρο γενικότερα, που δεν χρειάζονται άλλα… περιτυλίγματα και «κορδέλες».

Από αυτά και μόνο που αναφέραμε, γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο δύσκολο έργο στην ομάδα του Λονδίνου είχε ο Έμερι κι έχει τώρα ο Αρτέτα.

Κι αν για τον πρώτο η θητεία στο Emirates δεν είχε επιτυχία, ο δεύτερος δείχνει ότι μπορεί ν’ ακολουθήσει τα χνάρια του Αλσατού.

Mikel Arteta has more wins than any other Arsenal manager in their first 200 matches 👏 pic.twitter.com/gZZXLkENif

— Premier League (@premierleague) November 25, 2023